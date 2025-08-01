Однако особое внимание международного медицинского сообщества привлекла команда медиков 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины, пишет 24 Канал со ссылкой на Официальный канал 1-го корпуса НГУ "Азов".

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Украинские военные медики – лучшие

Украинские военные медики поделились собственным опытом спасения жизней в самых сложных боевых условиях. Старший лейтенант Сергей Ротчук, известный под позывным "Джедай", представил новаторские решения по организации медицинской логистики на передовой.

Его коллега, Ольга Тагирова ("Крава"), рассказала о сложностях оказания помощи вне "золотого часа" и постоянном процессе обучения военнослужащих.

Впрочем, наиболее знаковой стала победа боевого медика Владимира Рыженко, который служит под позывным "Спрайт". Он признан лучшим военным медиком Европы в 2025 году.

Главной причиной такого признания стала беспрецедентная операция по спасению собрата зимой – когда благодаря переливанию донорской крови, сброшенной с дрона, удалось спасти раненого бойца в критическом состоянии.

Кроме почетной премии, Владимир получил символический меч – как знак силы, чести и стойкости. Во время церемонии награждения он поблагодарил всю команду, подчеркнув, что этот успех - результат сплоченности и профессионализма украинских медиков.