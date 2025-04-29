Трижды поборола рак за 2 года: история украинки, которая вдохновляет
- 61-летняя Леся Криворучко со Львовщины трижды преодолела онкологические заболевания в течение двух лет благодаря своевременному медицинскому вмешательству.
- Лечение включало удаление опухолей в желудке, почке, мочеточнике и мочевом пузыре, что позволило достичь ремиссии и возвращения к активной жизни.
- Раннее диагностирование и внимание к здоровью были ключевыми факторами успешного лечения, по словам Андрея Гоцуленко, руководителя Центра хирургии и онкологии.
Есть люди, которые своей жизнью вдохновляют и доказывают, что сдаваться нельзя даже в самых сложных ситуациях. Одной из таких героинь является 61-летняя Леся Криворучко со Львовщины, которая трижды преодолела онкологические заболевания.
Ее путь к выздоровлению стал возможным благодаря своевременному обращению за медицинской помощью. Лечение проходило в больнице Святого Пантелеймона Первого медицинского объединения Львова, передает 24 Канал.
Также на тему Сколько можно съесть мяса без вреда для здоровья и экологии
Первый диагноз: две злокачественные опухоли одновременно
Два года назад Леся, которая всегда была энергичной и активной, внезапно начала стремительно терять вес и чувствовать постоянную усталость. Не откладывая, женщина обратилась к врачам. После тщательных обследований у нее обнаружили сразу две злокачественные опухоли: одну в желудке, другую – в левой почке и мочеточнике.
Команда врачей решала, какое из новообразований нужно удалять первым. Хирурги пришли к выводу, что сначала необходимо провести нефрэктомию – удаление почки и мочеточника вместе с опухолью, поскольку операция на желудке могла бы привести к осложнениям с почкой.
Благодаря лапароскопическому вмешательству это удалось сделать успешно. После завершения курса химиотерапии врачи начали подготовку ко второй операции – удаление желудка вместе с опухолью. И снова успех: операция прошла без осложнений.
После двух серьезных операций Леся значительно похудела, потеряв 30 килограммов. Но надежда на выздоровление сбывалась: контрольное КТ-обследование не выявило никаких признаков рака. Женщина смогла вернуться к привычной жизни, но, к сожалению, ненадолго.
Третий вызов: рак мочевого пузыря
Менее чем через полгода у женщины снова появились тревожные симптомы. Врачи обнаружили у нее третью злокачественную опухоль – на этот раз в мочевом пузыре. Для спасения пациентки была необходима очередная операция. Хотя этот случай является редким – три несвязанные злокачественные новообразования за короткий период, – благодаря раннему диагностированию и своевременному вмешательству врачам удалось снова спасти женщину.
Это достаточно редкий случай. Но благодаря тому, что наша пациентка очень внимательна к своему здоровью, все три болезни удалось выявить на ранних стадиях, что привело к положительному результату,
– рассказал Андрей Гоцуленко, руководитель Центра хирургии и онкологии Больницы Святого Пантелеймона.
Леся Криворучко не скрывает эмоций, вспоминая свой путь борьбы с онкоболезнями: "Вы не можете себе представить! Я пережила 7 кругов ада. Но теперь я снова здорова, имею ремиссию и возвращаюсь к своей активной жизни."
Важно! Этот материал носит исключительно информационный характер и не может являться основой для постановки диагноза или медицинских выводов. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в области медицины. Если Вас беспокоят проблемы со здоровьем, обязательно обратитесь к врачу.