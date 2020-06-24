В Украине за сутки обнаружили около тысячи новых больных COVID-19
За минувшие сутки в Украине подтвердили 940 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
В целом с начала эпидемии коронавируса в Украине зафиксировали 39 014 случаев заражения. Об этом пишет пресс-служба Центра общественного здоровья.
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За прошедшие сутки выявлено 16 летальных случаев. Также 453 пациента смогли преодолеть болезнь и выздороветь.
Добавим, что на Львовщине в очередной раз подтверждено наибольшее в Украине количество новых случаев – 203, 62 из них – жители Львова.
В общем проведено 594 602 тестирования методом ПЦР.
Коронавирус в областях Украины
- Винницкая область — 1 723 случая;
- Волынская область — 1 955 случаев;
- Днепропетровская область — 1 060 случаев;
- Донецкая область — 376 случаев;
- Житомирская область — 1 304 случая;
- Закарпатская область — 2 369 случаев;
- Запорожская область — 559 случаев;
- Ивано-Франковская область — 2 124 случая;
- Кировоградская область — 634 случая;
- г. Киев — 4 528 случаев;
- Киевская область — 2 332 случая;
- Львовская область — 4 423 случая;
- Луганская область — 75 случаев;
- Николаевская область — 368 случаев;
- Одесская область — 1 370 случаев;
- Полтавская область — 300 случаев;
- Ровненская область — 3 164 случая;
- Сумская область — 272 случая;
- Тернопольская область — 1 786 случаев;
- Харьковская область — 1 891 случай;
- Херсонская область — 188 случаев;
- Хмельницкая область — 627 случаев;
- Черновицкая область — 4 478 случаев;
- Черкасская область — 614 случаев;
- Черниговская область — 494 случая.