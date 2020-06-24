За минувшие сутки в Украине подтвердили 940 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В целом с начала эпидемии коронавируса в Украине зафиксировали 39 014 случаев заражения. Об этом пишет пресс-служба Центра общественного здоровья.

Читайте также Новости о коронавирусе 23 июня: новые правила отдыха за границей, ослабления в Киеве

За прошедшие сутки выявлено 16 летальных случаев. Также 453 пациента смогли преодолеть болезнь и выздороветь.

Добавим, что на Львовщине в очередной раз подтверждено наибольшее в Украине количество новых случаев – 203, 62 из них – жители Львова.

По состоянию на 24 июня в Украине зафиксировано 39 014 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 051 летальный, 17 409 пациентов выздоровели.

В общем проведено 594 602 тестирования методом ПЦР.

Коронавирус в областях Украины

Винницкая область — 1 723 случая;

Волынская область — 1 955 случаев;

Днепропетровская область — 1 060 случаев;

Донецкая область — 376 случаев;

Житомирская область — 1 304 случая;

Закарпатская область — 2 369 случаев;

Запорожская область — 559 случаев;

Ивано-Франковская область — 2 124 случая;

Кировоградская область — 634 случая;

г. Киев — 4 528 случаев;

Киевская область — 2 332 случая;

Львовская область — 4 423 случая;

Луганская область — 75 случаев;

Николаевская область — 368 случаев;

Одесская область — 1 370 случаев;

Полтавская область — 300 случаев;

Ровненская область — 3 164 случая;

Сумская область — 272 случая;

Тернопольская область — 1 786 случаев;

Харьковская область — 1 891 случай;

Херсонская область — 188 случаев;

Хмельницкая область — 627 случаев;

Черновицкая область — 4 478 случаев;

Черкасская область — 614 случаев;

Черниговская область — 494 случая.

Обратите внимание! Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.