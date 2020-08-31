В Житомирской области двое медицинских работников второй раз заболели коронавирусом. А в Одесской области болезнь повторно обнаружили у женщины.

Коронавирусом второй раз заболели два врача первичной медицинской помощи из Коростышевского района, сообщает Укринформ со ссылкой на начальника управления здравоохранения Житомирской ОГА Николая Суслика.

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На сегодня известно о двух случаях повторного инфицирования COVID-19 и, к сожалению, они зафиксированы среди медицинских работников,

– заявил Николай Суслик.

То, что медики уже болели коронавирусом, не помогло. Суслик рассказал, что у обоих после повторного инфицирования болезнь протекала в тяжелой форме.

Повторный случай инфицирования в Одесской области

Сегодня стало известно, что в Измаильском районе коронавирус повторно обнаружили у женщины, которая переболела в июне.

Как пишет Пушкинская, в июне ПЦР-тест впервые показал у женщины положительный результат на наличие заболевания. Следующие два теста выдавали отрицательный результат, что свидетельствовало о выздоровлении пациентки. Впрочем, 25 августа результат теста снова был положительным.

Отметим, что информация о повторном инфицировании коронавирусом поступала и раньше. О повторных случаях выявления коронавируса сообщали как и в Украине, так и в других частях мира. Впрочем, если раньше это были редкие случаи, то за последний месяц количество таких сообщений значительно возросло.

Лишь несколько дней назад о повторных случаях заражения сообщали Эквадор и США.