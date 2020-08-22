В Украине обнаружили 2 328 новых случаев коронавируса за сутки
За 21 августа в Украине коронавирус диагностировали у 2 328 больных. Это больше чем на 200 случаев, чем за предыдущие сутки, и является самым высоким показателем со старта эпидемии. Следовательно, общее количество инфицированных граждан составляет 102 971.
За сутки умерли 37 человек от коронавируса
О распространении коронавирусной инфекции в стране сообщает система мониторинга инфекции аппарата СНБО Украины, пишет 24 канал.
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С начала 2020 года в Украине выявили 102 971 больного COVID-19. К сожалению, количество летальных случаев составило 2 244, из них 37 человек умерли 21 августа.
Впрочем, большая часть пациентов преодолела болезнь. В целом выздоровели 51 735 человек.
Где зафиксированы случаи заражения COVID-19
- Львовская область – 12 965 (+172)
- Киев – 11507 (+179)
- Черновицкая область – 8713 (+208)
- Ровненская область – 8383 (+145)
- Ивано-Франковская область – 7631 (+169)
- Харьковская область – 7324 (+291)
- Закарпатская область – 6885 (+114)
- Одесская область – 5788 (+210)
- Волынская область – 5052 (+63)
- Киевская область – 4881 (+76)
- Тернопольская область – 4507 (+206)
- Винницкая область – 3553 (+75)
- Житомирская область – 2734 (+39)
- Днепропетровская область – 1932 (+38)
- Хмельницкая область – 1904 (+76)
- Черниговская область – 1423 (+57)
- Запорожская область – 1287 (+53)
- Черкасская область – 1248 (+29)
- Донецкая область – 1215 (+32)
- Сумская область – 1145 (+21)
- Николаевская область – 938 (+26)
- Кировоградская область – 756 (+5)
- Полтавская область – 636 (+22)
- Херсонская область – 332 (+3)
- Луганская область – 232 (+19)
Летальные случаи от коронавируса в Украине: статистика по областям
- Львовская область – 350 (+3)
- Черновицкая область – 254 (+5)
- Закарпатская область – 246 (+3)
- Ивано-Франковская область – 188 (+3)
- Харьковская область – 177 (+4)
- Киев – 165 (+7)
- Ровненская область – 116 (+1)
- Волынская область – 109 (+1)
- Одесская область – 86 (+1)
- Киевская область – 84 (+1)
- Винницкая область – 73 (+1)
- Житомирская область – 57 (+2)
- Тернопольская область – 51
- Кировоградская область – 45
- Днепропетровская область – 41
- Черкасская область – 37
- Хмельницкая область – 38 (+1)
- Запорожская область – 24
- Черниговская область – 22
- Николаевская область – 18
- Сумская область – 20 (+2)
- Донецкая область – 19 (+2)
- Полтавская область – 16
- Херсонская область – 7
- Луганская область – 1
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