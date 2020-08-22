За 21 августа в Украине коронавирус диагностировали у 2 328 больных. Это больше чем на 200 случаев, чем за предыдущие сутки, и является самым высоким показателем со старта эпидемии. Следовательно, общее количество инфицированных граждан составляет 102 971.

За сутки умерли 37 человек от коронавируса

О распространении коронавирусной инфекции в стране сообщает система мониторинга инфекции аппарата СНБО Украины, пишет 24 канал.

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С начала 2020 года в Украине выявили 102 971 больного COVID-19. К сожалению, количество летальных случаев составило 2 244, из них 37 человек умерли 21 августа.

Впрочем, большая часть пациентов преодолела болезнь. В целом выздоровели 51 735 человек.

Где зафиксированы случаи заражения COVID-19

Львовская область – 12 965 (+172)

Киев – 11507 (+179)

Черновицкая область – 8713 (+208)

Ровненская область – 8383 (+145)

Ивано-Франковская область – 7631 (+169)

Харьковская область – 7324 (+291)

Закарпатская область – 6885 (+114)

Одесская область – 5788 (+210)

Волынская область – 5052 (+63)

Киевская область – 4881 (+76)

Тернопольская область – 4507 (+206)

Винницкая область – 3553 (+75)

Житомирская область – 2734 (+39)

Днепропетровская область – 1932 (+38)

Хмельницкая область – 1904 (+76)

Черниговская область – 1423 (+57)

Запорожская область – 1287 (+53)

Черкасская область – 1248 (+29)

Донецкая область – 1215 (+32)

Сумская область – 1145 (+21)

Николаевская область – 938 (+26)

Кировоградская область – 756 (+5)

Полтавская область – 636 (+22)

Херсонская область – 332 (+3)

Луганская область – 232 (+19)

Летальные случаи от коронавируса в Украине: статистика по областям