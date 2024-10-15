Никаких уколов: создали технологию, которая превращает инъекции в таблетки

Инъекционный метод введения лекарств часто бывает неудобным или недоступным для пациентов и может вызывать различные побочные эффекты. Американские ученые разработали новую технологию, которая позволяет использовать инъекционные препараты в форме таблеток.

Ученые из Стэнфордского университета в США нашли метод преобразования инъекционных химиотерапевтических средств в пероральную форму, что позволяет уменьшить необходимую дозировку. Это стало возможным благодаря специальной молекулярной метке, которую можно добавлять к молекулам различных медикаментов. Описание этой технологии опубликовано в научном журнале Nature Communications.

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Проблема биодоступности лекарств

Чтобы таблетированные лекарства действовали, они должны пройти несколько стадий. После глотания таблетка расщепляется в желудке, высвобождая активные молекулы, которые всасываются через стенки желудочно-кишечного тракта в кровоток. Затем кровь доставляет молекулы к целевым органам, где они проникают через клеточные мембраны и начинают свое действие.

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Биодоступность медикамента, которая показывает долю вещества, попавшего в системный кровоток, считается высокой, если она превышает 20%. Это требует от препаратов растворимости как в воде, так и в масле, что трудно достичь, поскольку эти вещества не смешиваются. Именно поэтому некоторые лекарства вводят непосредственно в кровь, чтобы обойти эти ограничения.

Улучшенная растворимость и биодоступность

Авторы новой статьи разработали молекулярную "метку", которая способна прикрепляться к любым лекарствам и делать их хорошо растворимыми в воде, а после всасывания в стенках желудка или кишечника удаляться. Таким образом растворимые в воде лекарства, попадая в кровь, превращаются в жирорастворимое лекарственное средство.



Принцип действия новой метки / Фото Nature Communications

Это необыкновенно простое решение позволяет значительно ускорить процесс внедрения новых лечебных средств в клиническую практику, делая их доступными для домашнего использования без необходимости стационарного пребывания и длительных процедур введения.

Новая метка была успешно протестирована на нескольких химиотерапевтических препаратах, значительно повышая их эффективность в форме таблеток. Все испытания проводились на животных, и, в случае успешного прохождения клинических испытаний на людях, технология сможет улучшить лечение многих заболеваний и снизить связанные с ними расходы.