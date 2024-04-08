Нужно ли весной менять уход за кожей весной

На уход за комбинированной и нормальной кожей, в отличие от других типов, действительно может повлиять время года. Так, на зиму лучше выбирать насыщенные и плотные кремы, а на лето - легкие и водянистые средства.

Как ухаживать за кожей весной

В остальном уход за лицом в большей степени зависит от типа и состояния кожи, меньшей – от погоды за окном. Так, если беспокоят прыщи, морщины, пигментация или шелушение, нужен активный уход, а когда состояние кожи устраивает, достаточно базового: очищение, увлажнение и защита от солнца.

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Чувствительной коже не подходят средства с эфирными маслами и ароматизаторами, потому что они провоцируют воспаление. В уходе за сухой кожей важно выбирать средства, которые восполняют нехватку естественных жиров, а жирную кожу не надо очищать агрессивными средствами. И неважно, весна на улице или поздняя осень.

Американская ассоциация дерматологической хирургии, как и другие специалисты, не выделяют отдельный весенний уход: лицо нужно увлажнять и защищать от солнца в любое время года. Поэтому, если с кожей все в порядке, менять средства не надо. Однако, если уход подобран неправильно, после зимы кожа будет тусклой и с шелушением, а повышение уровня влажности весной может добавить жирный блеск.

Другие рекомендации для любого времени года

Дерматологи отмечают, что на здоровье кожи влияет и образ жизни. Вот несколько советов, которых надо придерживаться:

Защищайте кожу от солнца. Для этого нужно использовать солнцезащитный крем с SPF не менее 30. Чтобы защититься от рака кожи, нужно мазаться санскринами, когда ультрафиолетовый индекс 3 и выше, а если беспокоит фотостарение – используйте солнцезащитный крем ежедневно.

Для этого нужно использовать солнцезащитный крем с SPF не менее 30. Чтобы защититься от рака кожи, нужно мазаться санскринами, когда ультрафиолетовый индекс 3 и выше, а если беспокоит фотостарение – используйте солнцезащитный крем ежедневно. Бросить курить. Из-за курения увеличивается риск плоскоклеточного рака кожи, повреждаются коллаген и эластин, что приводит к образованию морщин.

Из-за курения увеличивается риск плоскоклеточного рака кожи, повреждаются коллаген и эластин, что приводит к образованию морщин. Придерживайтесь здоровой диеты. Чтобы питание было сбалансированным, нужно есть овощи и фрукты, медленные углеводы, молочку и ее растительные альтернативы, белковые продукты и жиры.

Чтобы питание было сбалансированным, нужно есть овощи и фрукты, медленные углеводы, молочку и ее растительные альтернативы, белковые продукты и жиры. Старайтесь высыпаться и избегайте стрессовых ситуаций. Звучит легко, но надо попробовать не волноваться хотя бы по малейшим вопросам, например, не ссориться с продавцом на кассе, даже если очень хочется.

И, конечно, этих рекомендаций нужно придерживаться в любой сезон.