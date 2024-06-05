Введение беременности в Украине и ЕС: стоит ли перенимать опыт зарубежных врачей

Часто пропагандисты используют опыт одного человека (как правило, анонимного сообщения, реального или вымышленного) для формирования общего тезиса. Например, дискредитируют украинскую и европейскую системы здравоохранения, опираясь якобы на слова беженки из Украины.

В сети распространяют отзыв беженки из Украины относительно зарубежной и отечественной медицины, якобы Украина перенимает "халатный" европейский опыт в сфере акушерства и гинекологии.

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Автор приводит ряд тезисов, в частности:

В Европе не проводят раннюю диагностику беременности, не контролируют, достаточно ли беременная принимает витамины, достаточный ли у нее уровень железа в крови.

Роды в больницах стимулируют искусственно, послеродового осмотра нет.

Врачи не советуют придерживаться диеты при грудном вскармливании.

Медицинские стандарты в Европы

В Европе действуют Европейские стандарты ухода за здоровьем новорожденных (ESCNH). Странам рекомендуют руководствоваться ими при заключении местных законов, директив и протоколов, адаптируя к местным обстоятельствам. Стандарты охватывают такие темы, как роды, медицинское обслуживание матери и ребенка и уход за ними, интенсивная терапия, питание, гигиена, этическое принятие решений, паллиативная помощь, безопасность и сбор данных.

Ранняя диагностика беременности, послеродовой осмотр матери и ребенка (с участием педиатра) входят в европейские медицинские стандарты. В основе медицинской практики здесь лежит надлежащая осведомленность пациента и предоставление ему консультационной поддержки. То есть пациенту не приказывают, а предлагают – пройти дополнительное обследование или курс витаминов.

Медицинские стандарты в Украине

В Украине с августа 2022 года действуют Стандарты медицинской помощи "Нормальная беременность". Согласно им, раннее взятие беременных под наблюдение (до 12 недель беременности) является индикатором качества медицинской помощи. Послеродовой уход также предусмотрен клиническим протоколом "Физиологические роды". Он начинается сразу после окончания родов и продолжается до 42 суток. В послеродовой уход входит:

наблюдение в первые 2 часа после родов;

контроль самочувствия матери и ребенка (температура, давление, пульс и др.);

поддержка раннего грудного вскармливания ("кожа к коже");

информирование и консультирование матери во время ухода и после выписки.

Согласно основами законодательства Украины об охране здоровья, все медицинские учреждения должны придерживаться стандартов медицинской помощи и клинических протоколов.

Практика искусственной стимуляции родов действительно существует, однако применяется при определенных показаниях. Стимуляция родов не является обязательной процедурой. Как в Европе, так и в Украине, ее предлагают в случае задержки родов естественным путем после 41 недели беременности, если воды отошли слишком рано (оцениваются риски инфицирования и риски преждевременного рождения для плода), если есть показания из-за проблем со здоровьем у матери или ребенка.

По диете, то европейские врачи действительно не советуют женщинам ограничивать себя в еде в период грудного вскармливания. Отмечается, что мать должна питаться полноценно и сбалансировано, по принципу "здоровой тарелки". Так, в ее рационе должны быть овощи, фрукты, мясо, рыба, яйца, бобовые, орехи, цельнозерновые продукты, кисломолочная продукция.

В Украине матери могут назначить придерживаться гипоаллергенной диеты, если выявлено, что именно особенности маминого питания провоцируют колики у ребенка. Так, на период грудного вскармливания матери посоветуют воздерживаться от молока, яиц, пшеницы и орехов.

Надлежащее питание матери во время грудного вскармливания и поддержка материнства в целом не только влияют на здоровье младенцев, но и является частью более широкой стратегии демографического развития в условиях снижения уровня рождаемости. Министерство здравоохранения Украины сообщает о системном снижении уровня рождаемости в Украине, что только усилилось после начала полномасштабного вторжения.

"Показатели рождаемости в Украине падают еще с 2013 года примерно на 7% в год. А большая война привела к наибольшему кризису рождаемости. В 2023 году ежемесячно в среднем рождалось около 16 100 детей. Для сравнения в предыдущие годы, до полномасштабного вторжения, количество младенцев колебалась в пределах 21 000–23 000 в месяц", – отмечают в министерстве.