Ракетный удар по родильному в Днепре: пережившая удар роженица рассказала об атаке

Российская армия попала в родильное отделение одной из больниц. На момент удара там находились четверо рожениц и 12 беременных вместе с родными и медперсоналом. Среди них Ольга Зарубина с дочерью.

Женщина рассказала об атаке, как удалось выжить и в первые мгновения после удара. По ее словам, она с родными находилась в укрытии, когда произошел взрыв.

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"Как и каждую тревогу мы спускаемся в укрытие. Сидели мы в укрытии, хранили наставления, слушали то, что надо. В хранилище в принципе все было для новорожденного: пеленки, памперсы, салфетки. Там тепло было. С нами были медсестры, акушерки" , – рассказала роженица.

Единственное, о чем думала женщина во время взрывов, чтобы выжил ребенок.

Ольга не помнит в деталях первые минуты после взрыва, в том числе и как быстро их эвакуировали. "Помнит, что раздался очень мощный взрыв, но паники не было.

"Никто совершенно не паниковал. Конечно, все испугались, но чтобы такой паники, такого не было", – добавила она.



Родильный испытал значительные разрушения / Фото Общественного

Работникам родильного пришлось останавливать проезжавших рядом с родителями водителей, чтобы те отвезли рожениц и беременных домой. Только после того, как женщина оказалась дома, в относительной безопасности, она стала осознавать, что случилось.

Муж успокаивал женщину, чтобы она не паниковала, ведь ребенку буквально 3 – 4 дня.

"Он очень за нас испугался. Он в принципе не дал паниковать мне. Просто не паникуй. Все. Потому что там ребенок. Ну сколько ребенку было, буквально 3-4 дня. И у нас еще дома был один ребенок", - рассказала Ольга Зарубино.

Сейчас младенец и женщина чувствуют себя хорошо, угрозы их жизни нет.

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