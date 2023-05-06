Обломок прошел сквозь все полушарие: студентка из Умани чудом выжила после ракетного удара

25-летняя Ирина пережила ракетную атаку в Умани и врачи говорят, что это настоящее чудо. Сантиметровый обломок прошел сквозь все левое полушарие мозга и остановился в затылочной части.

В Киеве хирурги провели сверхсложную операцию. Им пришлось доставать обломок, застрявший на пол сантиметра от венозного сосуда – это могло бы убить девушку.

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Девушка очнулась от взрыва и уже не могла ходить

28 апреля, когда россияне попали ракетой в многоэтажку в Умани, 25-летняя Ирина с мамой спали дома. Они были в соседнем доме от того, в который попала ракета, но одного осколка хватило, чтобы поставить девушку на грань жизни и смерти.

Мама Иры рассказала, что тревоги не слышала. Она проснулась от громкого звука у себя в доме и поначалу не могла понять где она, потому что взрывная волна разбила все вокруг. Женщина сразу бросилась к дочери, чтобы выбежать на улицу, но она ответила, что не чувствует правую ногу и руку. Только тогда мать Иры увидела, что подушка, на которой спала девушка, пропитана кровью.

Врачи "скорой" констатировали огнестрельное ранение головного мозга. Осколок зрикошетил от стены и поразил девушку. Ирину оперативно доставили в Киев, в 17-ю больницу, которая еще со времен Революции Достоинства специализируется на тяжелых травмах головы.

Сантиметровый обломок застрял в мозгу

Оказалось, что сантиметровый обломок прошел сквозь все левое полушарие мозга и остановился в затылке головы девушки. До венозного сосуда оставалось менее полусантиметра, в таком случае наступила бы неизбежная смерть. По словам нейрохирургов, которые оперировали девушку, то, что она выжила – настоящее чудо, а о том, что была в сознании и могла разговаривать – говорить нечего.

Обломок хирурги смогли найти только под операционным рентгеном и удалили с помощью специального магнита. Помог опыт оперирования такого рода огнестрельных травм.

Операция пошла на пользу: сможет ли девушка ходить

Сейчас жизни Ирины ничего не угрожает. Девушка восстанавливается в сознании и разговаривает. Правая часть тела ее еще плохо слушается – нужно время.

Ирина мечтает о том, как вернется к обучению в университете и привычной жизни. И это обязательно произойдет.