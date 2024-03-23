ВИЧ можно удалить из ДНК человека: какие надежды дает метод Crispr

Предположительно, ученые на пороге революционного открытия в борьбе с ВИЧ. Они изучают возможность удаления вируса из инфицированных клеток с помощью технологии редактирования генов Crispr.

К слову, за эту технологию – Crispr, ее разработчики получили Нобелевскую премию. Она подобно молекулярным ножницам, способна разрезать ДНК – то есть, удалить или инактивировать "плохие" фрагменты, в том числе и вирусные.

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Больше об открытии в контексте ВИЧ

Применение технологии Crispr в случае ВИЧ дает надежду человечеству на полное избавление от вируса, однако ученые отмечают, что впереди еще много работы и исследований, чтобы убедиться в безопасности и эффективности метода.

Дело в том, что это действительно может стать важным и революционным открытием. Ведь имеющиеся препараты от ВИЧ способны лишь остановить вирус, но не уничтожить его.

А вот новые данные, о которых заявила команда из Амстердамского университета, указывают на перспективность генного редактирования.

Как это будет работать

ВИЧ атакует клетки иммунной системы, при этом привлекает их собственные механизмы для размножения, а это означает, что даже в случае эффективного лечения некоторые из них переходят в латентное состояние, сохраняя вирусную ДНК.

И хотя пока сказать наверняка нельзя, но такие новые технологии как Crispr, дают надежду на более эффективное лечение и возможность уничтожить ВИЧ в организме полностью.