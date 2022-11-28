Ученые смогли вырастить глаза в пробирке

Ученые из Университетского колледжа Лондона вырастили в пробирке мини-глаза — органоиды сетчатки из стволовых клеток здоровых доноров и незрячих людей.

За последние годы медики научились получать органоиды разных тканей и органов, включая даже мозг и связанные с ним сосуды. Теперь к этому списку добавилась сетчатка.

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Искусственные глаза из пробирки

Для ее создания использовали клетки кожи. Такие стволовые клетки могут развиваться в любые зрелые и специализированные клетки. В этом случае ученые получили из них светочувствительные палочки и сумели организовать структуры, аналогичные сетчатке глаза.

Авторы планируют использовать эти органоиды для исследования синдрома Ушера – тяжелого генетического заболевания, вызывающего глухоту и дегенерацию сетчатки, в результате приводящего к слепоте и глухоте.

Исследование тяжелого генетического заболевания

Ученые уже получили модели сетчатки как от здоровых доноров, так и от пациентов с этим синдромом, которые являются носителями соответствующей "неправильной" ДНК. Теперь исследователи собираются сравнить экспрессию их генов, чтобы лучше понять, как у больных происходит деградация зрения.

Уже первые эксперименты показали, что для развития этого процесса вовлечены клетки Мюллера, которые поддерживают работу сетчатки. У людей с синдромом Ушера эти клетки отличаются аномальной реакцией на стресс и нарушением механизмов утилизации белков.