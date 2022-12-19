Ешьте рыбу осторожно: ученые описали уникальный случай подавившейся костью женщины

Врачи из Малайзии описали необычное повреждение шеи, которое получила женщина, проглотившая рыбную кость.

Попадание кости в мышцы шеи

Женщина 54 лет почувствовала "нестерпимую боль в горле", когда ела рыбу, приготовленную на гриле. В то же время она поняла, что в горле что-то застряло. Чтобы избавиться от постороннего тела, она попыталась вызвать рвоту, но от этого стало хуже. Ее дыхание стало затрудненным, шея набухла.

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В приемном отделении больницы медики ощупали шею пациентки и обнаружили неожиданный симптом – крепитацию, звук хруста, будто под кожей чешутся маленькие пузырьки. Это признак подкожной эмфиземы – наличие воздуха в мягких тканях под кожей.

Врачи не сразу смогли обнаружить кость: при осмотре и на рентген-снимке она оставалась "невидимой". Некоторые типы костей рыб плохо впитывают рентгеновские лучи, поэтому их трудно искать. Компьютерная томография показала, что кость проникла в грудино-ключично-сосцевидную мышцу (наибольшую мышцу передне-боковой поверхности шеи) примерно на 5 сантиметров.

Уникальность случая

Удаление рыбных костей из горла и пищевода – нередкая практика для врачей приемных отделений, однако описанный случай уникален тем, что кость не только проникла глубоко в мягкие ткани шеи, но и способствовала проникновению в них воздуха. Врачи предполагают, что этому способствовали активные движения языком и шеей. Также попадание воздуха могли вызвать попытки рвоты, предполагают специалисты.

Женщине провели операцию по удалению кости из мышц, спустя пять дней симптомы практически исчезли.