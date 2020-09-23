Ряд исследований демонстрирует, что видеоигры приводят к структурным изменениям мозга и способны активировать зоны, которые отвечают за внимание или зрительно-пространственные навыки.

В исследовании, опубликованном на Frontiers in Human Neuroscience, приняли участие 27 человек в возрасте от 18 до 40 лет, которые имели разнообразный опыт в прохождении видеоигр.

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Как проводилось исследование

Исследование длилось месяц, в течение которого его участники должны были играть в Super Mario 64 на Nintendo. Специалисты проанализировали когнитивные навыки людей и рабочую память. Добровольцев тестировали трижды: перед началом обучения по видеоиграм, в конце тренинга и через пятнадцать дней.

А еще исследование включало 10 сеансов транскраниальной магнитной стимуляции. Это неинвазивная стимуляция мозга через кожу, которая временно изменяет активность мозга. Таким образом исследователи хотели выяснить, может ли сочетание видеоигр и стимуляции такого рода улучшить когнитивные показатели человека.



Игра Super Mario 64 / Фото DTF

Выводы ученых

Люди, которые были заядлыми "геймерами" до подросткового возраста, лучше выполняли задания, связанные с памятью, лучше запоминали и манипулировали информацией, чтобы получить результат.

А вот люди, которые не играли в видеоигры в детстве, не получили от этого никакой выгоды. Они были медленнее участников первой группы.

Также добровольцы из первой группы с самого начала лучше обрабатывали трехмерные объекты. Но это различие сгладилось после того, как вторая группа также приобрела определенный опыт в видеоиграх.

При этом транскраниальная магнитная стимуляция не помогла участникам улучшить свои когнитивные навыки.

Видеоигры – это идеальный и незаметный рецепт для укрепления наших познавательных навыков,

– заявил кандидат наук Марк Палаус.

Однако он подчеркнул, что эти усовершенствования ограниченно влияют на другие виды деятельности. Также важно понимать, что существует множество жанров видеоигр, которые могут по-разному влиять на когнитивные функции.