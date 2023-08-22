Медсестра убила 7 младенцев: что известно о резонансном деле

Суд Манчестера приговорил медсестру Люси Летби, виновную в убийстве семи новорожденных, к пожизненному заключению без права на помилование или досрочное освобождение. Это самый жесткий приговор в британской правовой системе.

Именно на таком приговоре настаивало обвинение, заявляя, что действия обвиняемой подпадают под категорию осознанного садизма. Летби стала четвертой женщиной в истории английского права, осужденной на пожизненный срок.

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Самый строгий приговор

В британской системе есть два вида пожизненного приговора. Один предусматривает право осужденного на досрочное освобождение. Во время оглашения судья сразу определяет срок, который человек проведет в заключении, прежде чем получит право на апелляцию.

Второй тип назначается в случае чрезвычайного по тяжести и общественному ущербу преступления, чаще всего – за серийные убийства. Осужденный не имеет права на досрочное увольнение или помилование, это может произойти только в исключительных обстоятельствах.

Адвокаты Летби еще до оглашения вердикта говорили, что в этом деле не было никакой возможности искать какие-либо смягчающие обстоятельства и рассчитывать на снисхождение присяжных. Летби отказалась присутствовать в зале суда во время оглашения приговора.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал ее отказ посмотреть в глаза родным своих жертв позорной трусостью. Он пообещал, что правительство внесет поправки в законодательство, которые обязут осужденных присутствовать во время приговоров. Тем временем судья Джастис Госс зачитывал свое обращение к осужденному в первом лице, словно оно присутствовало в зале суда.

Жизнь новорожденных младенцев оборвалась, только начавшись, а жизнь их родных навсегда разрушена. Мотивы твоих деяний известны только тебе,

– заявил судья Госс.

Судья отдельно обратил внимание на особый цинизм, с которым Люси Летби убила младенца D. В последние минуты его жизни она вместе с другими медиками активно участвовала в его реанимации, делая вид, что надеется на его спасение.

Как происходило убийство младенцев

Кроме семи убийств также доказана ее вина в покушении на жизнь еще шести младенцев. Люси Летби совершала убийства новорожденных, вводя им воздух шприцем, с июня 2015 по июнь 2016, во время работы в основной больнице Национальной службы здравоохранения в графстве Честер.

Она также использовала другие методы, такие как перекармливание и отравление инсулином. Некоторые коллеги Летби подозревали ее причастность уже после трех первых смертей: во всех случаях, когда дети скончались, она была на дежурстве.

Однако администрация больницы поначалу не отнеслась к этому серьезно.

Летби заявила в суде, что невиновна. Защита медсестры настаивала, что внезапное ухудшение здоровья и смерть младенцев могли произойти по естественным причинам в сочетании с другими факторами, в частности, из-за нехватки персонала в больнице или неспособности обеспечить детям надлежащий уход.