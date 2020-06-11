В столичных ресторанах зафиксировали случаи инфицирования коронавирусом среди персонала. В общем вирус зафиксировали в 35 столичных заведениях торговли пищевыми продуктами.

Вспышки коронавирусной болезни обнаружили также в столичных магазинах и супермаркетах. Об этом сообщил председатель Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, пишет РБК-Украина.

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Что касается ресторанов – есть случаи среди персонала. В целом это 35 субъектов – операторы рынка, осуществляющие оборот пищевых продуктов. COVID-19 обнаружили в магазинах, супермаркетах и ​​ресторанах,

– объяснил Рубан.

По его словам, половина из этих заведений прекратила свою деятельность – некоторые полностью, некоторые частично.

Кроме того, специалисты Госпотребслужбы обнаружили во время проверок столичных заведений десятки нарушений карантинных требований.

Визиты по всем заведениям проводят в ответ на жалобы посетителей, которые поступают на горячую линию. Ежедневно специалисты составляют 50-70 протоколов,

– отметил чиновник.

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