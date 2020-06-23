Исследование показало, что у мужчин, переболевших коронавирусом, в крови больше антител, чем у женщин. А это делает представителей сильного пола более подходящими донорами плазмы для экспериментального лечения, которое спасает жизни.

Людей, которые победили коронавирус призывают сдавать плазму, поскольку донорский материал эффективно используется для помощи самым тяжелым больным с COVID-19.

Также по теме: У людей, страдающих COVID-19 в легкой форме, образуется более слабый иммунитет к болезни

Британская статистика показывает, что около 43% мужчин имеют достаточно богатую антителами кровь, чтобы участвовать в донорских процедурах. Среди женщин это количество составляет всего 29%.

Антитела – что это? Субстанции, которые вырабатываются в ответ на инфекцию и сохраняются иммунной системой, чтобы противостоять тому же вирусу в будущем, если он вернется.

Почему у мужчин больше антител против коронавируса

Женщины реже сталкиваются с тяжелой формой COVID-19, а чем тяжелее протекает болезнь, тем больше защитных антител появляется в крови у тех, кто выздоровел.

Руководство органов здравоохранения Великобритании призывает мужчин чаще проходить через переливание плазмы после выздоровления, так это поможет другим людям выздороветь.

По официальной статистике Минздрава, около 43 000 жителей Туманного Альбиона уже умерли в результате заражения коронавирусом.

Другая правительственная статистика предполагает, что настоящая смертность от COVID-19 составляет около 50 тысяч, если учесть все связанные и подозрительные случаи.