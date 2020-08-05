У двух сотрудников Киевской ОГА обнаружили коронавирус
Двое заместителей председателя Киевской ОГА заболели COVID-19, одного из них госпитализировали. Круг людей, с которыми они общались установили.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской облгосадминистрации.
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Киевский областной лабораторный центр подтвердил вчера днем наличие коронавируса у двух заместителей председателя КОГА,
– говорится в сообщении.
Известно, что круг контактных лиц установили и протестировали методом ПЦР – передачи инфекции не обнаружили.
Что известно о состоянии инфицированных
Сейчас заместители находятся под наблюдением врачей: один дома на самоизоляции; второй – в больнице. Состояние обоих стабильное.
Киевская областная государственная администрация работает в штатном режиме с соблюдением всех санитарных норм,
– отметил председателя Киевской ОГА Василия Володина.
И добавил, что должностные обязанности заболевших заместителей временно взяли на себя их коллеги.
К слову, за минувшие сутки в столице обнаружили 150 новых случаев заболевания COVID-19, а от начала пандемии в Киеве заболели 8 812 человек, из них умерли – 139 пациентов, выздоровели – 3 088 жителей столицы.