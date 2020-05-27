Во Львовской клинической больнице скорой медицинской помощи 90 медработников заболели коронавирусной болезнью. Около 30 из них госпитализировали, остальные лечатся дома.

Среди больных – 40 врачей, 36 медсестер и 14 младших медсестер. Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета, пишет ZAXID.NET.

Читайте также: В Украине обнаружили 21 905 случаев заражения коронавирусом

По данным пресс-службы, 27 медработников сейчас находятся в больницах, их состояние средней тяжести. Четко отследить путь заражения сложно, так как заражения медиков возможны и от пациентов, и вне больницы.

Также по словам директора больницы Олега Самчука в больнице очень большой наплыв пациентов не только со Львова, но и со всей области.

Пациенты поступают чрезвычайно тяжелые, которым требуется неотложная помощь. Поэтому врачи, спасая жизни больных, заражаются сами,

– сказал Самчук.

К примеру, в больнице рассказали о пациенте с инфарктом в состоянии клинической смерти, и обследовать его на коронавирус не было времени – врачи спасали его жизнь, рискуя заболеть.

По состоянию на 27 мая во Львове COVID-19 обнаружили у 1 443 человек, среди которых 43 больных умерли.