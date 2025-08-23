Це може їх образити: вчені виявили, які люди найчастіше сперечаються в інтернеті про політику

Міжнародна команда вчених провела масштабне дослідження за участю понад 8000 людей із США і семи азіатських країн, щоб з’ясувати, як психологічні та когнітивні особливості впливають на схильність до політичної активності у соціальних мережах.

Зокрема, експерти оцінили зв’язок між інтересом до онлайн-дебатів та такими характеристиками, як рівень інтелекту, вираженість психопатичних і нарцисичних рис, а також наявність страху пропустити щось важливе, пише 24 Канал з посилання на Humanities and Social Sciences Communications.

Також на тему Дізнайтесь чи є у вас: знайшли звʼязок між датою народження і підвищеним ризиком депресії

Розвиток соцмереж відкрив людям неабиякі можливості – тут можна вільно висловлювати політичні погляди, ділитися емоціями та навіть імпульсивно проявляти себе й шукати увагу. Проте не всі однаково здатні критично ставитися до інформації в мережі – і це наштовхує на запитання: чи пов’язані когнітивні здібності з бажанням брати участь у політичних баталіях в онлайні?

Нове дослідження суперечок в інтернеті

Фахівці з Наньянського технологічного університету (Сінгапур) вирішили докладно розібратися в цьому питанні. До дослідження залучили респондентів із США, Китаю, Філіппін, Сінгапуру, Індонезії, Малайзії, Таїланду та В’єтнаму. За допомогою спеціальних опитувальників і психологічних тестів вони визначали рівень інтелекту учасників, психопатичні й нарцисичні риси, а також силу FoMO – страху пропустити щось важливе.

Крім того, оцінювали активність у політичному житті соцмереж: як часто люди коментують політичні теми, діляться відповідним контентом та беруть участь у дискусіях. Для точності враховували вік, стать, освіту, дохід та інші чинники.

Які якості мають люди, що люблять сперечатись в інтернеті?

Результати виявили цікаву закономірність: найактивніше у політичних обговореннях брали участь саме ті, хто демонстрував високий рівень психопатичних рис і виражений синдром FoMO. Особам із психопатією політичні баталії давали змогу завоювати аудиторію і проявити домінування, а охопленим FoMO – не відставати від новин та відчувати себе "в центрі подій".

З нарцисизмом ситуація виявилася інакшою: його вплив простежувався лише в американців, філіппінців та тайців. Вчені пояснюють це імовірними культурними відмінностями, адже в індивідуалістичних суспільствах зв’язок між нарцисичними схильностями й політичною онлайн-активністю справді може бути виразнішим.

Ще один несподіваний висновок: ті, хто набрали високі бали в тестах на інтелект, зазвичай залишалися осторонь від онлайн-політики. Найактивніше дискутували у мережі респонденти з психопатичними рисами, але з невисоким рівнем інтелекту. Хоча серед учасників із Китаю взаємозв’язок спостерігався навіть серед людей із високими показниками інтелекту.

Як підсумували дослідники, яскрава участь у політичних дискусіях в інтернеті здебільшого зумовлена не щирою громадянською позицією, а поєднанням психологічних особливостей і рівня когнітивних здібностей. Водночас науковці наголосили: як і будь-яке дослідження, що базується на самооцінці учасників, результати мають певні обмеження і не претендують на абсолютну істину.