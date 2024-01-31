Действительно ли молодые люди сейчас более ленивы, чем раньше

Если молодые люди уделяют работе меньше внимания, чем старшие коллеги, это необязательно обусловлено их принадлежностью к генерации миллениалов или зумеров. Согласно новому научному исследованию, работоспособность и стремление заработать больше денег в большей степени связаны с возрастом респондентов и временными обстоятельствами.

Теория поколений

Термин "теория поколений" был впервые освещен в 1991 году когда в США была опубликована книга автора и историка Уильяма Штрауса и писателя Нила Хау "Поколения". Эта работа ввела концепцию которая предполагает наличие определенных общих характеристик у людей рожденных в один период. Несмотря на критику обсуждение этих различий продолжается как в академической среде так и в повседневной жизни.

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Среди самых распространенных утверждений о различиях между поколениями зумеры (то есть те кто родился после 1997 года) не отличаются бунтарством. Считается, что они редко употребляют алкоголь, не часто вступают в сексуальные отношения и не спешат получать водительские права до достижения совершеннолетия в отличие от представителей предыдущих поколений в их возрасте.

Несмотря на то что в некоторых случаях используются объективные показатели такие как уровень гормонов в крови или размеры половых органов в других случаях сложно определить точные критерии. Действует и ряд бытовых стереотипов основанных на теории поколений например предположение, что миллениалы отказываются от работы в пользу комфортной жизни.

Новое исследование поколений

Мартин Шредер автор статьи проанализировал данные 584 217 человек из 113 стран, участвовавших в Комплексном исследовании ценностей с 1981 по 2022 год. Он обнаружил, что "возрастные эффекты" и "периодические эффекты" имеют большее влияние на отношение к работе, чем "эффекты поколений".

Как отметил ученый, люди склонны верить в связь поколения с отношением к жизни и работе по нескольким причинам. Прежде всего, поскольку молодые люди всегда были менее склонны к работе и культу продуктивности, возрастной и временной факторы легко перепутать с поколенческим.

Поколения не влияют на трудолюбие

Важным выводом ученого является тот факт, что молодые люди менее заинтересованы в работе чем их старшие коллеги. Мотивация к работе меняется в течение жизни и это происходит у всех поколений одинаково. Однако изменения мышления могут произойти у всех людей в течение десятилетий. Это и влияние времени.

Вторая причина заключается в том, что теория поколений предлагает чрезмерно упрощенный взгляд на мир удобную и понятную схему. Подобные классификации популярны поскольку позволяют людям видеть себя и свою социальную группу в лучшем свете. Третья причина коммерческая выгода. Исследования с "поколенческими" выводами, а также адаптированные для разных поколений товары популярны и приносят большие деньги владельцам бизнесов.

Однако важно помнить, что концепция поколений может вводить в заблуждение и привести к необоснованным обобщениям. Такие концепции могут быть опасными особенно если они используются для дискриминации людей по новым критериям например по году рождения.