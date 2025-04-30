Пересадка кала помогла людям побороть хроническую боль: важное открытие

Трансплантация кишечных бактерий из фекалий здоровых доноров продемонстрировала эффективность в лечении первых 12 пациенток с фибромиалгией – состоянием, сопровождающимся хронической болью по всему телу и повышенной чувствительностью к прикосновениям.

Ученые предполагают, что дисбаланс кишечной микробиоты может быть одним из факторов развития этого заболевания, а пересадка здоровой микробиоты способна уменьшать его проявления, сообщает 24 Канал со ссылкой на Neuron.

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Новое исследование фибромиалгии

Результаты первого этапа исследований показали успех такого подхода, побуждая ученых перейти ко второй фазе, которая предусматривает участие большего количества пациентов.

Предыдущие исследования уже демонстрировали связь между нарушением баланса микробиоты кишечника и повышенной чувствительностью к боли, поэтому ученые решили подробнее изучить ее роль в развитии фибромиалгии, причина которой до сих пор остается до конца невыясненной.

Для этого они проанализировали образцы фекалий у женщин с фибромиалгией и здоровых донорок, а затем пересадили бактерии мышам, без собственной кишечной микробиоты.

Изменение микробиома лечит хроническую боль

Результаты показали, что трансплантация микробиоты от больных фибромиалгией вызывала повышенную чувствительность к физическим воздействиям и появление спонтанной боли у мышей. Однако после курса антибиотиков и пересадки микробиоты от здоровых доноров эти симптомы значительно уменьшались.

Аналогичный подход был применен к 14 женщинам: они сначала получали антибиотики, а затем в течение 10 недель принимали пять доз бактерий от доноров.

Несмотря на то, что трое участниц испытания не завершили полный курс терапии, у 12 пациенток наблюдалось значительное уменьшение боли – более чем на два балла, что является клинически значимым результатом. Однако из-за ограничений первой фазы исследований, которые проводились на небольшой группе без контрольной плацебо-группы, выводы требуют дальнейшей проверки.

Несмотря на это, ученые видят в этом подходе перспективу для лечения фибромиалгии, против которой пока не существует эффективных препаратов, а большинство обезболивающих оказываются бессильными.