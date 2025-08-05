Консервированная рыба – это удобное, бюджетное и чрезвычайно полезное решение. Она богата белками, омега-3, витамином D, кальцием и другими важными нутриентами.

Какие рыбные консервы полезны?

О самых полезных рыбных консервах рассказывает 24 Канал со ссылкой на Verywell Health.

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Сардины

Наиболее богаты омега-3 (DHA и EPA), а также ценные витамины и минералы. Способствуют здоровью сердца и мозга и являются питательным источником клетчатки и кальция.

Лосось

Консервированный жирный лосось – природный источник витамина D3, способствующий иммунитету, здоровью костей и нормальному функционированию гормонов. Особенно важен в регионах, где недостаточно солнечного света.

Тунец

Распространенная, доступная альтернатива с высоким содержанием белка и омега-3. Идеально для салатов, бутербродов или свежих блюд.

Макрель

Еще один источник насыщенных жиров DHA и EPA с мощным влиянием на сердечно-сосудистую и когнитивную функции.

Анчоусы

Небольшие, но чрезвычайно питательные. Могут стать отличной альтернативой к обработанному мясу, которое часто связывают с риском сердечных болезней или рака.