Топ-5 самых полезных рыбных консервов
- Сардины, лосось, тунец, макрель и анчоусы являются наиболее полезными рыбными консервами, богатыми омега-3, белки и витамины.
- Эти консервы способствуют здоровью сердца и мозга, поддерживают иммунитет и являются питательным источником кальция и других важных нутриентов.
Консервированная рыба – это удобное, бюджетное и чрезвычайно полезное решение. Она богата белками, омега-3, витамином D, кальцием и другими важными нутриентами.
Какие рыбные консервы полезны?
О самых полезных рыбных консервах рассказывает 24 Канал со ссылкой на Verywell Health.
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- Сардины
Наиболее богаты омега-3 (DHA и EPA), а также ценные витамины и минералы. Способствуют здоровью сердца и мозга и являются питательным источником клетчатки и кальция.
- Лосось
Консервированный жирный лосось – природный источник витамина D3, способствующий иммунитету, здоровью костей и нормальному функционированию гормонов. Особенно важен в регионах, где недостаточно солнечного света.
- Тунец
Распространенная, доступная альтернатива с высоким содержанием белка и омега-3. Идеально для салатов, бутербродов или свежих блюд.
- Макрель
Еще один источник насыщенных жиров DHA и EPA с мощным влиянием на сердечно-сосудистую и когнитивную функции.
- Анчоусы
Небольшие, но чрезвычайно питательные. Могут стать отличной альтернативой к обработанному мясу, которое часто связывают с риском сердечных болезней или рака.
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