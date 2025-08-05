Какие рыбные консервы полезны?
О самых полезных рыбных консервах рассказывает 24 Канал со ссылкой на Verywell Health.
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- Сардины
Наиболее богаты омега-3 (DHA и EPA), а также ценные витамины и минералы. Способствуют здоровью сердца и мозга и являются питательным источником клетчатки и кальция.
- Лосось
Консервированный жирный лосось – природный источник витамина D3, способствующий иммунитету, здоровью костей и нормальному функционированию гормонов. Особенно важен в регионах, где недостаточно солнечного света.
- Тунец
Распространенная, доступная альтернатива с высоким содержанием белка и омега-3. Идеально для салатов, бутербродов или свежих блюд.
- Макрель
Еще один источник насыщенных жиров DHA и EPA с мощным влиянием на сердечно-сосудистую и когнитивную функции.
- Анчоусы
Небольшие, но чрезвычайно питательные. Могут стать отличной альтернативой к обработанному мясу, которое часто связывают с риском сердечных болезней или рака.