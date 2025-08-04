Существование точки G – одна из самых обсуждаемых тем в сексуальном здоровье. Кто-то верит, что она дает невероятное удовольствие. Другие называют это мифом.

Что такое точка G?

Что говорит наука о ее существовании, рассказывает 24 Канал. Точка G – это гипотетическая зона на передней стенке вагины, примерно на 3–5 сантиметров от входа, стимуляция которой якобы вызывает интенсивное удовольствие или даже женскую эякуляцию.

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Термин ввел немецкий гинеколог Эрнст Грефенберг в 1950-х. С тех пор точка G стала символом "сексуального открытия", хотя доказательств ее существования – противоречивы.

Какие научные факты о существовании точки G?

В 2012 году американский гинеколог Адам Острженски заявил, что обнаружил ткань, которая соответствует описанию G-зоны во время вскрытия. Это был участок с плотной, хорошо иннервированной структурой на передней стенке вагины.

Впоследствии, в 2014-м исследователи обнаружили у 8 женщин нейроваскулярный комплекс в зоне G – это своеобразные пучки нервов, мышц и сосудов, которые могут влиять на чувствительность.

В то же время другие исследования опровергают существование точки G. В 2021-м систематический обзор 31 исследование показал, что большинство доказательств о G-точке являются противоречивыми. Ученые пришли к выводу, что четкой анатомической единицы не существует.

Важно. Большинство современных исследователей склоняются к мнению, что точка G – не отдельная структура, а часть большей зоны, которая включает: внутренние части клитора, уретру, переднюю стенку вагины. Это все вместе формирует клиторо-уретро-вагинальный комплекс (CUV-комплекс). И именно его стимуляция может вызывать интенсивное удовольствие у некоторых женщин.

Что говорят сами женщины?

Более половины опрошенных женщин говорят, что чувствуют точку G. При этом, те, кто ее чувствует, чаще сообщали о положительном отношении к собственному телу и более высокой сексуальной удовлетворенности.

Итак, точка G – это скорее субъективное явление, которое существует не столько в анатомии, сколько в личном опыте.