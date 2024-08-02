В черном шоколаде обнаружили тяжелые металлы: насколько это опасно

Черный шоколад может содержать вредные металлы, а именно – свинец и кадмий. Эти вещества связывают с развитием рака, хронических заболеваний и проблемами со здоровьем, особенно у детей.

Об этом говорится в исследовании опубликованном в журнале Frontiers in Nutrition.

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Что известно о вредных металлах

Свинец и кадмий – это природные элементы земной коры, они могут попадать в почву, где растут какао-культуры. В то же время некоторые поля содержат больше токсичных веществ, чем другие. Все из-за использования металлосодержащих удобрений и промышленного загрязнения.

Поэтому, ученые считают, что органический черный шоколад может содержать высокий уровень тяжелых металлов.

Среднее содержание свинца и кадмия в продуктах с какао в составе превышает допустимые нормы во многих странах.

На чем основываются выводы

В течение 8 лет ученые из Университета Джорджа Вашингтона анализировали 72 продукта на основе какао. Оказалось, что 43% продуктов содержат количество свинца, которое превышает рекомендуемую норму на 23%, а в 35% превышены допустимые лимиты кадмия на 6%.

Более того, в органических продуктах были выше уровни свинца и кадмия, чем в неорганических.

Насколько это вредно

. Органические продукты выращиваются без использования синтетических пестицидов и удобрений, тогда как неорганические могут содержать химикаты. Вероятно, химические вещества попадают в состав органических продуктов из почвы или во время производства.

Для здоровых взрослых людей, как уточняют ученые, риск от потребления небольшого количества темного шоколада низкий. Безопасная суточная норма черного шоколада составляет около 28 граммов, и даже если вы будете потреблять черный шоколад ежедневно, это не несет значительной угрозы для здоровья.

В то же время беременным женщинам, детям и людям с заболеваниями следует быть осторожными, поскольку они могут быть более чувствительными к тяжелым металлам.