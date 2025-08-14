В Украину проник опасный комар, способный переносить вирусы Зика и денге
- В Украине зафиксировали появление тигрового комара (Aedes albopictus), способного переносить более 20 вирусов, включая Зика, денге и лихорадку Западного Нила.
- Тигрового комара легко узнать по черно-белым полосам, он активно кусает днем и может переносить различные вирусные инфекции, распространяясь с помощью старых автомобильных шин.
В Украине зафиксировали появление одного из самых опасных в мире видов комаров – тигрового (Aedes albopictus). Это насекомое может переносить более 20 вирусов, среди которых лихорадка Западного Нила, денге и Зика.
Чем опасен тигровый комар?
Укус тигрового комара в отдельных случаях способен вызвать поражение мозга и даже паралич. Об этом рассказал энтомолог Национального природного парка "Тузловские лиманы" Евгений Халаим Телеграфу, передает 24 Канал.
По словам Халаима, на территории Украины уже проживает 10 – 15 видов кровососущих комаров, но тигровый появился относительно недавно. В отличие от местных видов, он активно кусает и днем и не боится солнца.
Заметьте. На сегодня в аптеках есть много репеллентов для защиты от комаров. И, как объяснил Халаим, если один препарат помогает от одного вида комаров, для защиты от другого – может понадобиться альтернативное средство.
Как выглядит тигровый комар
Тигрового комара легко узнать по черно-белым полосам на ногах и теле. Насекомое происходит из Восточной Азии, но в начале XXI века распространилось по всему тропическому и субтропическому поясам. Aedes albopictus способен переносить лихорадку денге, чикунгуньи, энцефалит Ла-Кросс и другие вирусные инфекции.
За пределами своего естественного ареала вид зафиксирован по меньшей мере в 28 странах. Основным путем распространения считают старые автомобильные шины, а яйца комаров отличаются устойчивостью к прохладным температурам и могут долго находиться в состоянии покоя.
Тигровый комар занимает второе место по опасности после Aedes aegypti как переносчик вируса денге. Также он может переносить семь вирусов семейства альфа-вирусов (в частности вирусы восточного энцефаломиелита лошадей и лихорадки Росс Ривер) и восемь буньявирусов (в частности вирусы лихорадки Рифт Валли и энцефалита Ла-Кросс). Кроме того, насекомое может быть вектором трех флавивирусов: желтой лихорадки, японского энцефалита и лихорадки Западного Нила.
