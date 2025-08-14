Чем опасен тигровый комар?

Укус тигрового комара в отдельных случаях способен вызвать поражение мозга и даже паралич. Об этом рассказал энтомолог Национального природного парка "Тузловские лиманы" Евгений Халаим Телеграфу, передает 24 Канал.

По словам Халаима, на территории Украины уже проживает 10 – 15 видов кровососущих комаров, но тигровый появился относительно недавно. В отличие от местных видов, он активно кусает и днем и не боится солнца.

Заметьте. На сегодня в аптеках есть много репеллентов для защиты от комаров. И, как объяснил Халаим, если один препарат помогает от одного вида комаров, для защиты от другого – может понадобиться альтернативное средство.

Как выглядит тигровый комар

Тигрового комара легко узнать по черно-белым полосам на ногах и теле. Насекомое происходит из Восточной Азии, но в начале XXI века распространилось по всему тропическому и субтропическому поясам. Aedes albopictus способен переносить лихорадку денге, чикунгуньи, энцефалит Ла-Кросс и другие вирусные инфекции.

За пределами своего естественного ареала вид зафиксирован по меньшей мере в 28 странах. Основным путем распространения считают старые автомобильные шины, а яйца комаров отличаются устойчивостью к прохладным температурам и могут долго находиться в состоянии покоя.

Тигровый комар занимает второе место по опасности после Aedes aegypti как переносчик вируса денге. Также он может переносить семь вирусов семейства альфа-вирусов (в частности вирусы восточного энцефаломиелита лошадей и лихорадки Росс Ривер) и восемь буньявирусов (в частности вирусы лихорадки Рифт Валли и энцефалита Ла-Кросс). Кроме того, насекомое может быть вектором трех флавивирусов: желтой лихорадки, японского энцефалита и лихорадки Западного Нила.