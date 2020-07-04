На Тернопольщине коронавирус диагностировали у учителей с ВНО
На Тернопольщине перед проведением ВНО обнаружили коронавирус у трех учителей из Чортковского района. Ранее тестирование на COVID-19 было положительным у 5 педагогов из Тернополя.
На Тернопольщине проверили более тысячи учителей
ПЦР-тестирование проводят всем учителям перед ВНО. На COVID-19 уже проверили 1220 педагогов в Тернопольской области, об этом информируют TeNews.
Читайте также Ляшко ответил, почему украинцы массово не тестируются на COVID-19
В результате лабораторных исследований COVID-19 подтвердился у пяти человек из города Тернополя и трех человек из города Чорткова. Они к проведению экзаменов не допущены и находятся на самоизоляции под контролем их семейных врачей,
– сообщила главный санитарный врач области Оксана Чайчук.
В целом на Тернопольщине планируют обследовать 1435 педагогов. Их тестируют непосредственно перед ВНО.
ВНО в условиях карантина: что известно
- В каждой школе, которая является пунктом тестирования, сформированы четкие маршруты для участников.
- Перед входом их спрашивают о состоянии здоровья и проводят температурный скрининг.
- В аудиториях должно быть не более 15 человек. Между партами дистанция – 1,5 метра.
- В санитарных комнатах должно быть мыло, проточная вода, бумажные полотенца.
- Все участники ВНО должны быть в защитных масках.