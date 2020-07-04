На Тернопольщине перед проведением ВНО обнаружили коронавирус у трех учителей из Чортковского района. Ранее тестирование на COVID-19 было положительным у 5 педагогов из Тернополя.

На Тернопольщине проверили более тысячи учителей

ПЦР-тестирование проводят всем учителям перед ВНО. На COVID-19 уже проверили 1220 педагогов в Тернопольской области, об этом информируют TeNews.

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В результате лабораторных исследований COVID-19 подтвердился у пяти человек из города Тернополя и трех человек из города Чорткова. Они к проведению экзаменов не допущены и находятся на самоизоляции под контролем их семейных врачей,

– сообщила главный санитарный врач области Оксана Чайчук.

В целом на Тернопольщине планируют обследовать 1435 педагогов. Их тестируют непосредственно перед ВНО.

Обратите внимание! В отличие от учителей, участников оценивания не проверяют на коронавирус тестами. Им проводят температурный скрининг и расспрашивают о самочувствии.

ВНО в условиях карантина: что известно