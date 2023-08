В Украине запретят мясо: опровергаем новую конспирологическую теорию

Украинцев пытаются запугать тем, что до 2030 года запретят употреблять мясо, поэтому всем придется стать веганами. Конспирологи говорят, что это происходит по желанию Всемирного экономического форума (ВЭФ). Таким образом организация реализует свою программу "Большая перезагрузка".

В сети распространяют статью Infowars о документе 2019 года, рекомендующем до 2030 года запретить есть мясо или молочные продукты, ограничить людей тремя предметами новой одежды в год и одним полетом на самолете каждые три года. Это якобы говорит о том, что ВЭФ хочет, чтобы все стали веганами и "носили униформу" в рамках программы "Большая перезагрузка".

Как на самом деле

Ресурс Media Bias / Fact Check (им пользуются независимые фактчики сети IFCN ) оценивает публикации издания InfoWars как конспирологическое и псевдонаучное. Этот медиаресурс в большинстве своем распространяет неподтвержденные и псевдонаучные заявления.

Документ существует, но он ничего не запрещает. И не советует запрещать. Речь идет об аналитическом отчете под названием "Будущее потребление в городах в мире 1,5°C" (The Future of Urban Consumption in a 1.5C World). Это не план действий, которым города должны следовать, а анализ возможных вариантов понижения уровня парниковых выбросов. В этом отчете исследуется Как города могут уменьшить выбросы, связанные с потреблением, чтобы избежать климатического срыва. Он сосредотачивается на шести секторах: продовольствие, строительство, одежда, транспортные средства, авиация и электроника, где лидеры, предприятия и общественность могут принять меры, чтобы изменить привычки потребления, значительно сократив выбросы парниковых газов.

Авторы подсчитали, что переход на растительную диету и сокращение пищевых отходов уменьшит выбросы до 36% к 2030 году, а если потребители будут покупать только три новых вещи в год, это может сократить выбросы на 39%. Ни о каком реальном внедрении подобных ограничений речь не идет, только анализ гипотез. Также в отчете отмечается, что снижение потребления красного мяса и увеличение количества овощей и фруктов в рационе может ежегодно предотвратить 160 000 смертей, связанных с раком, болезнями сердца, диабетом и инсультом.

Отчет подготовили международное сообщество мэров "C40 Cities" в партнерстве с архитектурной компанией "Arup Group" и Университет Лидса. Это произошло не по инициативе ВЭФ. Более того, отчет опубликовали в 2019 году, еще до создания инициативы ВЭФ "Большая перезагрузка", которую представили в 2020 г. как предложение ответа на вызовы пандемии COVID-19. " Большая перезагрузка - это инициатива Всемирного экономического форума для решения ключевых проблем современного капитализма : слабый экономический рост и падение благосостояния, чрезмерное накопление государственного долга, проблема роста бедности и безработицы, проблема изменений климата и чрезмерного роста неравенства и, как следствие, политической нестабильности.

Исполнительный директор "C40 Cities" Марк Уоттс да описал Цель исследования: "Это исследование четко демонстрирует, что изменение способа потребления может внести значительный вклад в сокращение выбросов. Это тревожный звонок для всех лидеров, бизнеса и граждан, чтобы они учли как локальное, так и глобальное климатическое влияние потребляемых ими вещей и возможность лучше привлечь граждан и бизнес к решению чрезвычайной климатической ситуации". То есть отчет показывает, что инфраструктура потребления оказывает влияние на климат, а значит, правительства должны учитывать это в разработке стратегий. Но, как действовать, государства решают самостоятельно.

Сколько рекомендуют потреблять мясо