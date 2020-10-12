В Харькове "скорые" с больными COVID-19 стоят в очередях в больницы, а реанимация "забита" пациентами, которые нуждаются в интенсивной терапии. В больнице перегружена кислородная система.

Очередь "скорых" с "синими" больными

Об этом на своей фейсбук-странице написал анестезиолог и консультант Харьковской областной инфекционной больницы Владимир Корсунов.

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Пятница, утро, за сутки 8 умерших, больных на ИВЛ – 26. В реанимации только 12 коек. Суббота. Очередь "скорых" с "синими" больными. Открыли третий этаж детской инфекционной больницы для того, чтобы обеспечить их кислородом. Ставим пятнадцатый аппарат ИВЛ вне реанимации,

– написал Корсунов.

Кислородные системы перезагружены

Инфекционист считает, что ситуация катастрофическая, ведь кислородные системы перегружены, бочки и магистрали покрыты льдом, хотя на улице еще тепло и опасается, первые морозы могут привести к замерзанию магистралей и прекращению подачи кислорода.



Бочки и магистрали подачи кислорода покрыты льдом / Фото facebook.com/korsunoff

Далее врач рассказал, что уже по состоянию на воскресенье, 11 октября, больных было более 300, а также о том, что пришлось интубировать женщину 39 лет (интубация – это введение специальной трубки в трахею).

За свое время в медицине – с 1984 года и работу в реанимации с 1991 года такой беды еще не видел,

– сказал врач.



В Харькове скорые с больными образовали очередь возле больницы / Фото facebook.com/korsunoff

Сейчас на Харьковщине самая сложная ситуация

Только за минувшие сутки в Харьковской области COVID-19 подтвердили у 741 человека.

Всего в регионе 25 186 человек заразились коронавирусом. Харьковщина на втором месте после Киева по количеству подтвержденных случаев COVID-19. Впрочем рост заболеваемости начался несколько недель назад, с тех пор в городе ежедневно самые высокие показатели по Украине.

3 октября в Харькове провели многотысячный концерт по случаю Дня учителя. Такие действия местных властей вызвали возмущение со стороны министра здравоохранения Максима Степанова.



Пациенты в группе риска, нуждающиеся в госпитализации при COVID-19 / Инфографика: 24 канала