Свекла против давления: как это работает?

К такому выводу пришли ученые из Университета Эксетера (Великобритания), передает 24 Канал.

Смотрите также Суперсила на тарелке: лучший углевод для здоровья кишечника

В свекольном соке содержится высокая концентрация нитратов – природных веществ, которые способствуют расширению сосудов и улучшению кровотока. Это, в свою очередь, ведет к снижению артериального давления, особенно у пожилых людей.

Кроме влияния на сосуды, нитраты также положительно влияют на микробиом ротовой полости. После двухнедельного курса употребления натурального свекольного сока у участников эксперимента уменьшилось количество "неблагоприятных" бактерий, например Prevotella, и увеличилось количество полезных, в частности Neisseria.

Кому помогает больше всего?

В исследовании приняли участие 75 добровольцев: 39 молодых (до 30 лет) и 36 людей в возрасте от 60 до 70 лет. В течение двух недель участники пили или свекольный сок с нитратами, или плацебо – напиток без активных веществ. Существенные улучшения показателей давления наблюдались исключительно среди пожилых людей, и только у тех, кто употреблял настоящий свекольный сок.

Как объяснили этот эффект ученые?

"С возрастом организм вырабатывает меньше оксида азота, из-за чего повышается давление. Это повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний", – отметила профессор Анни Ванхатало, соавтор исследования.

Ее коллега, профессор Энди Джонс также заметила, что продукты, богатые нитратами, не только снижают давление, но и помогают уменьшить воспаление в организме, что особенно важно с возрастом.

Где еще искать пользу?

Если вы не любите свеклу, не беда. Нитраты содержатся также в шпинате, рукколе, сельдерее, капусте и фенхеле. Два стакана овощного сока в день – простой способ поддержать сердце и сосуды в тонусе.