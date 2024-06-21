Женщинам после 50 лет: какой сок способен улучшить состояние во время менопаузы

Свекольный сок может значительно улучшить функцию кровеносных сосудов у женщин в постменопаузе. Это в свою очередь снижает риск сердечных заболеваний.

Детали исследования

Все участницы исследования пили 2 бутылки концентрированного свекольного сока по 2,3 унции каждое утро в течение 7 дней. Через несколько недель они употребляли свекольный сок, лишенный нитратов, для сравнения. Ученые оценивали состояние сосудов по расширению кровеносных сосудов в зависимости от употребления свекольного сока.

Смотрите также В Украине из-за войны "помолодели" инсульты на 10 – 15 лет, – Ляшко

Какие результаты эксперимента

Свекольный сок с нитратами значительно улучшает кровоток по сравнению с соком без нитратов. Однако ни один из методов не смог полностью остановить ухудшение функции сосудов после повреждения тканей у женщин в постменопаузе.

Более того, защитный эффект нитратов исчезает через 24 часа после последней дозы, что требует постоянного ежедневного употребления свекольного сока для поддержания здоровья сосудов.

Что означают результаты

Джоселин Дельгадо Спикуцца – исследовательница из Института наук о жизни Хака при Университете штата Пенсильвания, объяснила, что нитраты из свекольного сока могут служить дополнительным источником оксида азота в организме.

. Оксид азота играет ключевую роль в расширении кровеносных сосудов. Это особенно важно после менопаузы, когда уровень эстрогена снижается и естественная стимуляция выработки оксида азота уменьшается.

Ученые объяснили, что женщины в постменопаузе теряют защитное действие эстрогена на сосуды и производство оксида азота, что провоцирует риски сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, снижается общая физическая активность и растет вес, что негативно сказывается на здоровье.

Польза свекольного сока для здоровья

Кроме этого влияния на женское здоровье, свекольный сок станет полезным и по другим причинам. В частности, он будет способствовать