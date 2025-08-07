Мечта о долгой и полноценной жизни объединяет миллионы людей во всем мире. Хотя средняя продолжительность жизни неуклонно растет, вопрос о том, насколько далеко мы можем продвинуть этот предел, остается открытым.

Сможем ли мы дожить до 125 лет, а может и до 300? Современная наука не дает однозначного ответа – ученые до сих пор спорят, где проходит предел человеческих возможностей.

Как изменился средний возраст за 200 лет?

Еще два века назад большинству людей было трудно дожить хотя бы до сорока. Сегодня, по данным ВОЗ, дети, родившиеся в 2015 году, могут рассчитывать в среднем на 71,4 года жизни. При этом женщины, как правило, живут на несколько лет дольше мужчин.

Абсолютный рекорд долголетия принадлежит француженке Жанне Кальман – она прожила 122 года и ушла из жизни в 1997 году. Этот результат до сих пор считается непревзойденным пределом человеческих возможностей.

Смогут ли люди жить до 125 лет?

Оптимисты: 125 лет – вполне реально

Группа нидерландских исследователей, чья работа опубликована в журнале Nature, утверждает: мы способны значительно продлить жизнь. Благодаря развитию медицины, инновациям (например, новым типам вакцин, которые не требуют особых условий хранения) и улучшению качества жизни, уже к 2070 году средняя продолжительность жизни может достичь 125 лет. Причем, по прогнозам, женщины останутся лидерами среди долгожителей.

По мнению ученых, секрет успеха – забота о здоровье, правильное питание, своевременное лечение заболеваний и развитие биомедицины. И вполне возможно, что после 2070 года прогресс в этой сфере только ускорится.

Скептики: биологический предел существует

Впрочем, не все разделяют такой оптимизм. Исследование, опубликованное в Nature Aging, показывает: темпы роста продолжительности жизни замедлились, и без радикальных прорывов в борьбе с биологическим старением продлить этот показатель будет чрезвычайно сложно.

История свидетельствует о наличии своего рода "стеклянного потолка" – максимального возраста, которого можно достичь при нынешнем уровне технологий. Удастся ли науке преодолеть этот предел – вопрос открытый,

– рассказал Профессор молекулярного метаболизма Гарвардского университета Уильям Мейр.

Он отмечает, что у науки два пути: либо увеличить количество людей, которые доживают до глубокой старости путем улучшения качества жизни, или изменить сами механизмы старения организма.

Что мешает нам жить дольше?

Главные враги долголетия:

Хронические заболевания прежде всего болезни сердца и онкология.

Недостаток физической активности и нездоровое питание.

Глобальные вызовы: перенаселение, дефицит ресурсов.

Высокая смертность среди младенцев.

Вредные привычки и факторы риска, в частности связь между красным мясом и развитием рака.

Мейр уверен: если медицина сосредоточится не только на лечении болезней, но и на понимании биологических процессов старения, большинство людей сможет без проблем преодолевать 90-летний рубеж. Но доживет ли человечество когда-нибудь до 300 лет? Ученый признает: "Однозначного ответа пока нет".