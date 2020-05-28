В среду, 27 мая, Кабмин разрешил финансирование по Программе медгарантий (ПСГ) до конца 2020 года Киевской городской клинической офтальмологической больницы "Центр микрохирургии глаза" и Киевского городского центра репродуктивной и перинатальной медицины, которые не автономизировались. Это решение прокомментировала экс-глава Минздрава Ульяна Супрун.

Ульяна Супрун написала на своей странице в фейсбуке, что Кабмин "решил полностью нивелировать принципы справедливого и честного распределения средств на медицинскую помощь принятием изменений в постановление №391, которым легитимизировал возможность решения вопросов путем "телефонного права".

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Каждый день видим как руководство Минздрава выходит на новый уровень дна — сегодня это разработка специальных изменений в постановления, которые одобряют особые условия финансирования для избранных медучреждений "просто так",

– высказалась она.

Экс-глава Минздрава напомнила, что два медучреждения "Киевский центр микрохирургии глаза" и "Киевский центр репродуктивной и перинатальной медицины" не автономизировались и не заключили договоры с НСЗУ, но все равно получат финансирование на 2020 год.

Оказывается, этим больницам автономизироваться и выполнять требования не надо, потому что деньги можно получить просто так, если иметь "личные" связи в Министерстве здравоохранения Украины. Причем сейчас абсолютно "нормальной" практикой в стенах министерства является привлечение госслужащего к руководству с требованием внести изменения в постановление, потому что "так надо",

– объяснила Супрун.

По ее словам, это постановление создает условия дискриминации других медучреждений, которые выполнили все требования и получили соответствующее финансирование, а также является полным нарушением прав других медучреждений.

"В пояснительной записке к документу указана полная ложь... Это свидетельство того, что коррупционные правонарушения абсолютная норма, если такие постановления можно протянуть, просто имея связи и правильные контакты. Кстати, общественная антикоррупционная и антидискриминационная экспертиза этого документа также не проводились. Но это не помешало документу "прорваться" на заседание правительства", – добавила Ульяна Супрун.

Что известно о договорах, которые заключила НСЗУ?

Напомним, НСЗУ заключила 645 договоров на предоставление услуг "вторички". Договоры заключаются на год, сумма договора и ежемесячные выплаты прописаны в нем заранее. В середине апреля НСЗУ выплатила первые деньги по договорам – всего более 4,5 миллиарда гривен. Это – существенно больше, чем при старом механизме финансирования.

Так, в случае отмены медреформы, сказал главный врач Ильинецкой центральной районной больницы (Винницкая область) Николай Масленчук, выделенные деньги распределятся и на соседние больницы, к которым обращаются меньше пациентов.

Почему одни должны работать, куда идут пациенты, и получать одинаковую заработную плату с теми, кто будут просто сидеть, не имея пациентов... Где здесь социальная справедливость?

– сказал врач и с его позицией согласны едва ли не все лучшие медики из больниц, которые заключили договор с НСЗУ.

Добавим, интервью с Масленчуком было записано еще до того, как Кабмин разрешил финансирование 2 неавтономизированных медучреждений.