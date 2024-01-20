Виноваты не только антибиотики: новые факторы, способствующие возникновению супербактерий

Устойчивость к антибиотикам является современной проблемой. Долгое время ученые обвиняли в этом неконтролируемое применение антибиотиков. Впрочем, теперь стало ясно, что дело не только у них.

Ученые в Великобритании и Норвегии в течение двух последних десятилетий изучали этот вопрос. Теперь исследователи Университет Осло и Кембриджского университета представила свои результаты в медицинском журнале.

Смотрите также Мир может охватить новая "Болезнь Х": этот недуг в 20 раз смертоноснее COVID-19

Что известно о масштабах исследования

Работа включает генетическое сравнение более 700 новых образцов крови из почти 5 тысяч ранее секвенированных образцов бактерий. Прежде изучалась кишечная палочка (E. coli).

Оказалось, что, несмотря на то, что увеличение потребления антибиотиков способствует распространению устойчивых к лечению бактерий, проблема зависит от типа антибиотика и генетического состава самой бактерии. Более того, важную роль играет и разнообразие штаммов бактерий в среде.

Почему изучали именно кишечную палочку

! В частности, ученые обнаружили, как в одной среде сосуществовали не резистентные и резистентные к антибиотикам штаммы. При этом первые хуже реагировали на антибактериальные препараты.

E. col – бактерия, являющаяся одной из самых частых причин инфекций крови. Инфекция представляет угрозу, особенно для людей с ослабленной иммунной системой. Относительно того, насколько устойчива бактерия к лечению антибиотиками, в разных странах разные показатели. Так, например, в Великобритании более 40% инфекций, вызванных E. coli, устойчивы к антибиотикам, наиболее часто используемым в больницах.

Перспектива открытия

Ученые отмечают, что их данные подчеркивают, насколько важно понимание различных факторов, влияющих на устойчивость к антибиотикам.

Ведь обобщение восприятия генетических особенностей бактерий не поможет решить проблему. Ученые должны найти новые эффективные стратегии для противостояния распространению устойчивых к лечению инфекций.