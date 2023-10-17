В мире проживает множество взрослых людей с избыточным весом. Интересно, что частицы таких людей могут значительно отличаться в разных странах. Население с избыточным весом или ожирением составляет 39% от общего количества взрослых.

В каких странах больше людей с ожирением

В Науру, маленьком островном государстве в Тихом океане, проблема ожирения критическая, там 59% мужчин и 60,5% женщин страдают избыточным весом. Такая же ситуация наблюдается и в других островных государствах, расположенных в Тихом океане. К примеру, на Островах Кука ожирение диагностируется у 71% женщин и 69% мужчин.

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В более крупных странах, например в США, 42% мужчин и столько же женщин страдают ожирением. В Украине это 20,1% мужчин и 29,8% женщин. Есть страны, где людей с ожирением мало. К примеру, во Вьетнаме это всего 1,7% мужчин и женщин, а в Японии – 3,8% мужчин и 3,4% женщин.



Количество мужчин с ожирением / Данные World Obesity Federation

Эти цифры по ожирению – когда индекс массы тела более 30%. Еще есть лишний вес — ИМТ от 25. Если брать ожирение и лишний вес вместе, то, например, в США уже не 42%, а у 70% всех жителей будут проблемы с весом. В общем, в каждой стране людей с лишним весом примерно столько же, сколько с ожирением, и цифру условно можно удваивать.



Количество женщин с ожирением / Данные World Obesity Federation

Почему все больше людей с лишним весом

Каждый конкретный случай набора веса можно объяснить энергетическим дисбалансом: человек потребляет больше калорий, чем тратит. Однако условия, в которых человек живет, определяют, какие продукты он употребляет и насколько активен он в повседневной жизни. Эти условия зависят от нескольких факторов:

Продовольственная среда: на пищевые повадки влияют доступность продуктов, цены и доступность мест продажи.

Искусственная среда: активность человека зависит от места, где он живет, наличия транспорта, парков и пешеходных зон.

Новые технологии: современные устройства, такие как автомобили, компьютеры, телевизоры и бытовая техника, оказывают влияние на образ жизни и физическую активность.

Впервые в истории человечества количество людей с избыточным весом превышает количество людей с недостаточным весом. Главной причиной этого является глобализация. Свободная торговля, экономический рост и урбанизация изменяют условия окружающей среды, что приводит к эпидемии ожирения, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода.

В этих странах существует так называемая двойная тяжесть: ожирение и недостаточный вес одновременно. С одной стороны появляется доступ к дешевой и калорийной пище, а с другой стороны, качественных продуктов все равно не хватает. С глобализацией приходят иностранные потребительские привычки, стресс и недосыпание, что также влияет на здоровье и вес людей.