Почему людям снятся странные сны

Наверное, многие из вас удивлялись нелепости некоторых своих снов. Парадоксально, но, согласно новой теории, именно удивительность – самое ценное их качество.

Искусственный интеллект

Новая теория пришла в голову Эрику Хоэлу из Университета Тафтса, когда он занимался программированием искусственного интеллекта (ИИ). Сети ИИ для тренировки получают разнообразную информацию. Однако иногда однотипные данные, которые им дают, становятся слишком привычными и знакомыми.

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Эту проблему называют переобучением. Специалисты по машинному обучению, чтобы справиться с этим, дают ИИ разные случайные хаотические данные. Автор новой теории указывает на то, что эти данные часто выглядят абсурдно, немного напоминая сны.

Чего снятся странные сны

Хоэл провел параллели между этим феноменом и жизнью людей, которая может быть однообразной и скучной. При этом мозг способен привыкать к тому, что получает все время одинаковую информацию. В то время, когда жизнь разнообразна, в ней может встречаться масса непредвиденных ситуаций.

Сны, согласно новой теории, напоминают человеку, что мир не так прост. В противоположность одинаковой рутине мозг создает более странные версии мира, отклонения от действительности. То есть, их можно назвать биологической версией борьбы с переобучением.

Хоэл указывает, что некоторые научные данные косвенно подтверждают его гипотезу. Например, то, что человек часто видит в снах ситуации, часто повторяющиеся в жизни. Возможно, мозг таким образом хочет продемонстрировать нам их измененными.