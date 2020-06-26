В Киеве на вещевом рынке "Троещина" зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции. Болезнь обнаружили у работников. Однако рынок продолжает работать в обычном режиме.

Коронавирус обнаружили у 5 работников вещевого рынка "Троещина", сообщил мэр города Киева Виталий Кличко.

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Пациенты имеют легкое течение инфекции и лечатся дома под наблюдением врачей.

Сейчас Госпродпотребслужба определяет круг людей, которые могли контактировать с больными. В то же время комиссия по чрезвычайным ситуациям примет решение о возможности дальнейшей работы рынка.

Сейчас, по информации корреспондента 24 канала, рынок работает в обычном режиме. Некоторые работники даже не слышали о зараженных работниках, другие же волнуются, чтобы рынок снова не закрыли на карантин.

Рынок "Троещина" работает несмотря на вспышку коронавируса: смотрите видео

Отметим, что сейчас в Киеве сообщили о 115 новых случаях заражения коронавирусом и 1 смерти. Среди новых больных 9 медиков.

От начала пандемии коронавирус подтвердили у 4 724 киевлян. Впрочем, 1 490 из них уже преодолели болезнь.

К сожалению, от начала года в столице умерли 102 пациента с COVID-19.