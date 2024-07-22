Действительно ли полезно работать стоя

Малоподвижный образ жизни часто сравнивают с курением из-за его негативного влияния на здоровье, вызванного отсутствием активности и неудобными рабочими позами, что приводит к проблемам со здоровьем. В ответ на это возник интерес к столам, предназначенным для работы стоя. Американские ученые провели анализ различных рабочих пространств и оценили их влияние на здоровье и эффективность сотрудников.

Офисные сотрудники, которые проводят большую часть рабочего времени в сидячем положении, часто страдают от хронической усталости, боли в спине и гипертонии. Недавние исследования также показали, что малоподвижный образ жизни может ухудшать внимание и память.

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Новое исследование рабочих мест

Исследователи из Техасского университета в США сравнили три типа рабочих мест относительно их влияния на производительность и активность сотрудников. В исследование были включены традиционные столы и кресла, а также мебель, позволяющая работать стоя или чередовать положение.

"Стоячие" рабочие места представляли собой столы с высотой рабочей поверхности на уровне локтя и высоким стулом. Рабочие места, позволяющие чередовать положение, оснащались регулируемыми столами и обычными офисными креслами.

В исследовании приняли участие 61 сотрудник университета, работа которых предусматривала преимущественно сидячее положение. Участников разделили на группы в зависимости от типа их рабочего места. Для оценки производительности использовалось специальное программное обеспечение, которое анализировало использование компьютеров в течение не менее 10 дней. Для измерения физической активности участники носили активные датчики в течение недели.

Участники эксперимента также сообщали о своем физическом состоянии во время и после рабочего дня, включая дискомфорт в различных частях тела. Исследователи также собрали данные о том, как часто участники меняли положение и использовали различные офисные устройства.

Полезно ли стоять за столом

Сотрудники, которые работают за "стоячими" столами, показали примерно такую же производительность, как и другие группы, но допускали больше ошибок при переписке. Те, кто использовал альтернативную мебель, проводили больше времени, стоя, включая время, проведенное за компьютером.

Боль в шее была одинаковой у всех участников (65% случаев), независимо от типа рабочего места. Однако боль в нижней части спины испытывали 80% сотрудников за традиционными столами, тогда как среди стоячих групп такая проблема возникла лишь у 51,7%.

Исследователи пришли к выводу, что хотя различия в производительности между группами не были статистически значимыми, сотрудники, которые работают стоя, тратили больше энергии и чувствовали себя лучше. Это указывает на то, что использование альтернативных рабочих мест может уменьшить негативные последствия сидячей работы и улучшить здоровье работников, не снижая при этом их производительности.