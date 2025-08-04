Кофе – любимый напиток многих. Кто-то любит кофе за вкус, кто-то за способность бодрить, а кто-то просто пьет кофе, потому что считает это полезным ритуалом.

Новое исследование ученых из Вюрцбургского университета (Германия) выявило неожиданную сторону любимого миллионами напитка: кофеин может уменьшать эффективность некоторых антибиотиков, информирует 24 Канал.

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Что обнаружили ученые?

Кофеин меняет поведение бактерий, в частности кишечной палочки (E. coli), делая их менее чувствительными к лекарствам. Он не разрушает антибиотики напрямую, но активирует ряд молекулярных механизмов в бактерии, которые затрудняют проникновение лекарств внутрь клетки.

Одним из ключевых факторов стала активация гена Rob, который влияет на белки-транспортеры – именно через них обычно попадают антибиотики.

"В итоге бактерии начинают отталкивать действие препарата, в частности популярного ципрофлоксацина. Это может приводить к менее эффективному лечению или даже затяжным инфекциям", – сообщили ученые.

Как доказали влияние кофе на эффективность антибиотиков?

В рамках исследования ученые протестировали 94 соединения, включая распространенные лекарственные средства и пищевые ингредиенты. Результаты показали: кофеин изменяет активность более 200 белков у бактерий, включая те, что формируют "поры" в мембране. А меньше пор – меньше возможностей для проникновения лекарств.

Интересно, что этот эффект не является универсальным, поскольку другая бактерия – Salmonella enterica, несмотря на генетическое сходство с E. coli, не показала изменений в чувствительности к антибиотикам после воздействия кофеина.

Важно, чтоэто означает, что резистентность может зависеть не только от генома, но и от того, как бактерия реализует свою генетическую программу.

Что это означает для пациентов?

Ученые назвали эффект "низкоуровневой устойчивостью": он временный, не связан с мутациями, но все же может осложнить лечение, особенно если антибиотики принимаются неправильно. Поэтому, людям, которые проходят курс лечения антибиотиками, стоит ограничить потребление кофе.

Ученые отметили, что в целом привычка сочетать антибиотики с кофе, энергетиками или БАДами – потенциально рискованная.