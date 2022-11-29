Ветерану УПА провели успешную операцию на сердце

В центральной городской клинической больнице Ивано-Франковска сделали успешную операцию на сердце 95-летнему ветерану УПА.

Операция на сердце ветерана УПА

Мужчину зовут Степан Петраш, он попал в больницу 21 ноября с диагнозом полная атриовентрикулярная блокада с приступами потери сознания. Пациенту была осуществлена имплантация двухкамерного кардиостимулятора.

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Полная атриовентрикулярная блокада – что это? Заболевание сердца, при котором импульсы из предсердий не доходят до желудочков, предсердия и желудочки работают независимо, при этом заместительный ритм желудочков медленнее ритма предсердий.

Уже два дня спустя после операции ветерана УПА в удовлетворительном состоянии выписали домой.

Что известно о Степане Петраше

Степан Петраш родился в 1927 году в селе Залуква, что в пригороде Галича. Уже в 15-летнем возрасте он принял присягу Юношеству ОУН. Из-за деятельности в Украинской повстанческой армии получил десять лет заключения в северных регионах России.

Но больше 25 лет не мог вернуться домой. О своем жизненном пути как националисте и борце за свободу Украины Степан Петраш описал в книге воспоминаний "Была себе пригоденька".