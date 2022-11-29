Ветерану УПА провели успешную операцию на сердце
В центральной городской клинической больнице Ивано-Франковска сделали успешную операцию на сердце 95-летнему ветерану УПА.
Операция на сердце ветерана УПА
Мужчину зовут Степан Петраш, он попал в больницу 21 ноября с диагнозом полная атриовентрикулярная блокада с приступами потери сознания. Пациенту была осуществлена имплантация двухкамерного кардиостимулятора.
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Уже два дня спустя после операции ветерана УПА в удовлетворительном состоянии выписали домой.
Что известно о Степане Петраше
Степан Петраш родился в 1927 году в селе Залуква, что в пригороде Галича. Уже в 15-летнем возрасте он принял присягу Юношеству ОУН. Из-за деятельности в Украинской повстанческой армии получил десять лет заключения в северных регионах России.
Но больше 25 лет не мог вернуться домой. О своем жизненном пути как националисте и борце за свободу Украины Степан Петраш описал в книге воспоминаний "Была себе пригоденька".