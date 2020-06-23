Именно на Львовщине в последнее время выявляют больше всего случаев заражения коронавирусом по Украине. Вследствие этого глава Минздрава Максим Степанов прибыл в регион с рабочим визитом, чтобы выяснить причину такого резкого всплеска заболеваемости.

После рабочего визита Степанов заявил, что ситуация в регионе требует от Минздрава принятия ряда срочных и взвешенных решений и кадровых изменений, сообщает пресс-служба Минздрава.

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По словам Степанова, во время визита на Львовщину он обнаружил ряд недостатков в работе местного лабораторного центра, в частности, большую очередь на проведение тестирований. Из-за этого он принял решение сменить руководство лаборатории, ведь их работа его "полностью не удовлетворяет".

Максим Степанов “Я вижу проблему руководства – и была соответствующая моя реакция. Я вижу проблему контроля лекарственных средств. Если на этой неделе я не увижу конкретных сдвигов, то не исключаю, что буду ставить вопрос о замене руководства департамента здравоохранения Львовской обладминистрации. Потому что ситуация сложная. Пожалуйста, делайте выводы”.

Во время брифинга министр уточнил, что в ближайшие дни Минздрав определится относительно необходимых кадровых изменений в руководстве системы здравоохранения Львовской области.

Какие недостатки обнаружил Степанов на Львовщине

Во время брифинга Степанов сообщил, что во Львове большая очередь на тестирование. Иногда пациенты ожидали результаты по 7-10 дней.

По словам министра, очень медленно проходят эпидемиологические расследования, особенно в отношении медработников. С 268 начатых эпидемиологических расследований завершено только 3.

У министра есть вопросы к руководству по развертыванию больниц второй волны, обеспеченности лекарственными средствами и обеспеченности с точки зрения контроля.

Он заметил, что в общественном транспорте люди пренебрегают масками. Они часто или спущены, или отсутствуют вообще. Министр отметил, что это все влияет на распространение инфекции.

Во Львовской области усиливают контроль за карантином

Во Львовской области планируют усилить контроль за соблюдением карантинных мероприятий. Кроме того, Минздрав совместно с руководством области разработал план, при каких условиях и какие дополнительные ограничения можно будет ввести в регионе.

Также Степанов поставил задачу увеличить количество тестирований на коронавирус на Львовщине. Взамен Минздрав в свою очередь изменит финансирование COVID-пакета для региона, чтобы область имела достаточно ресурсов на борьбу со вспышкой.

Отметим, что за последние сутки во Львовской области зафиксировали антирекорд новых больных COVID-19 – со вчерашнего болезнь обнаружили в 240 человек.

Зато Мэр Львова Андрей Садовый днем ​​ранее пояснил, что есть 2 причины таких показателей: открытые границы и общая расслабленность.