Выбрать внешний вид и здоровье ребенка: новые возможности для будущих родителей

Стартап Nucleus представил свое программное обеспечение Nucleus Embryo, которое анализирует генетические профили эмбрионов, помогая родителям во время процедуры ЭКО выбирать желаемые черты будущего ребенка.

Разработчики технологии называют ее ответом на глобальный кризис рождаемости, но стартап вызвал активные дебаты из-за этических вопросов, связанные с генетическим вмешательством, пишет 24 Канал со ссылкой на Sourcery.

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Платформа Nucleus Embryo предлагает родителям возможность загружать данные ДНК эмбрионов из клиник ЭКО и анализировать более 1000 характеристик.

На что способна технология Nucleus

Среди них: риски наследственных заболеваний (например, муковисцидоз или серповидно-клеточная анемия), хронических состояний (таких как рак и диабет), психического здоровья (депрессия, СДВГ), неврологических расстройств (маркеры болезни Альцгеймера) и физических особенностей (рост, цвет глаз и волос). Удобный интерфейс позволяет родителям сравнивать эмбрионы и принимать обоснованные решения, опираясь на вероятности рисков.

Возможности технологии:

Скрининг более 900 генетических заболеваний и хронических состояний: точность составляет 95 – 99% для моногенных расстройств.

Оценка рисков психического здоровья и неврологии: точность полигенных оценок колеблется от 60% до 80%.

Прогноз некоторых физических черт: например, рост и цвет глаз, с точностью 70 – 90% для моногенных характеристик.

Интуитивный интерфейс: родителям предлагается выбрать из 3 – 6 эмбрионов за 200 – 500 долларов за анализ.

Ограничения технологий:

Выбор когнитивных черт (IQ, личность): полигенные оценки обеспечивают лишь 10 – 20% точности.

Детальный выбор внешности: такие характеристики, как форма лица или цвет волос, сложно предсказать с точностью более чем 50%.

Мы предоставляем доступ к информации, которая ранее была недоступна". Платформа не обещает точных прогнозов, а лишь предлагает вероятности, подчеркивая, что "ДНК не определяет судьбу ребенка,

– отметил CEO Nucleus Киан Садеги.

Кризис рождаемости и роль ЭКО

Кризис рождаемости достиг рекордных уровней: по данным ООН, в 2024 году общий коэффициент рождаемости снизился до 2,2 ребенка на одну женщину. Хотя ЭКО становится все более популярным (сейчас 1 из 50 детей рождается благодаря этой технологии), процедура остается дорогой (от 15 до 25 тысяч долларов за цикл) и эмоционально изнурительной.

Более 80% генетических нарушений возникают без наследственной предрасположенности, и традиционные тесты часто оказываются недостаточными. Nucleus предлагает глубокий анализ, который становится доступным за считанные часы.

Nucleus строит "генетический стек", охватывающий процесс от зачатия до взросления, включая скрининг как родителей, так и детей. К 2030 году компания ожидает десяток кратный рост рынка ЭКО и интеграцию с редактированием генов (CRISPR), хотя нынешние законы не позволяют реализовать эти идеи.