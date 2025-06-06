Разработчики технологии называют ее ответом на глобальный кризис рождаемости, но стартап вызвал активные дебаты из-за этических вопросов, связанные с генетическим вмешательством, пишет 24 Канал со ссылкой на Sourcery.
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Платформа Nucleus Embryo предлагает родителям возможность загружать данные ДНК эмбрионов из клиник ЭКО и анализировать более 1000 характеристик.
На что способна технология Nucleus
Среди них: риски наследственных заболеваний (например, муковисцидоз или серповидно-клеточная анемия), хронических состояний (таких как рак и диабет), психического здоровья (депрессия, СДВГ), неврологических расстройств (маркеры болезни Альцгеймера) и физических особенностей (рост, цвет глаз и волос). Удобный интерфейс позволяет родителям сравнивать эмбрионы и принимать обоснованные решения, опираясь на вероятности рисков.
Возможности технологии:
- Скрининг более 900 генетических заболеваний и хронических состояний: точность составляет 95 – 99% для моногенных расстройств.
- Оценка рисков психического здоровья и неврологии: точность полигенных оценок колеблется от 60% до 80%.
- Прогноз некоторых физических черт: например, рост и цвет глаз, с точностью 70 – 90% для моногенных характеристик.
- Интуитивный интерфейс: родителям предлагается выбрать из 3 – 6 эмбрионов за 200 – 500 долларов за анализ.
Ограничения технологий:
- Выбор когнитивных черт (IQ, личность): полигенные оценки обеспечивают лишь 10 – 20% точности.
- Детальный выбор внешности: такие характеристики, как форма лица или цвет волос, сложно предсказать с точностью более чем 50%.
Мы предоставляем доступ к информации, которая ранее была недоступна". Платформа не обещает точных прогнозов, а лишь предлагает вероятности, подчеркивая, что "ДНК не определяет судьбу ребенка,
– отметил CEO Nucleus Киан Садеги.
Кризис рождаемости и роль ЭКО
Кризис рождаемости достиг рекордных уровней: по данным ООН, в 2024 году общий коэффициент рождаемости снизился до 2,2 ребенка на одну женщину. Хотя ЭКО становится все более популярным (сейчас 1 из 50 детей рождается благодаря этой технологии), процедура остается дорогой (от 15 до 25 тысяч долларов за цикл) и эмоционально изнурительной.
Более 80% генетических нарушений возникают без наследственной предрасположенности, и традиционные тесты часто оказываются недостаточными. Nucleus предлагает глубокий анализ, который становится доступным за считанные часы.
Nucleus строит "генетический стек", охватывающий процесс от зачатия до взросления, включая скрининг как родителей, так и детей. К 2030 году компания ожидает десяток кратный рост рынка ЭКО и интеграцию с редактированием генов (CRISPR), хотя нынешние законы не позволяют реализовать эти идеи.