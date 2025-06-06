Разработчики технологии называют ее ответом на глобальный кризис рождаемости, но стартап вызвал активные дебаты из-за этических вопросов, связанные с генетическим вмешательством, пишет 24 Канал со ссылкой на Sourcery.

Также на тему Ученые отредактировали ген живого человека: это вылечило подростка от тяжелого заболевания

Платформа Nucleus Embryo предлагает родителям возможность загружать данные ДНК эмбрионов из клиник ЭКО и анализировать более 1000 характеристик.

На что способна технология Nucleus

Среди них: риски наследственных заболеваний (например, муковисцидоз или серповидно-клеточная анемия), хронических состояний (таких как рак и диабет), психического здоровья (депрессия, СДВГ), неврологических расстройств (маркеры болезни Альцгеймера) и физических особенностей (рост, цвет глаз и волос). Удобный интерфейс позволяет родителям сравнивать эмбрионы и принимать обоснованные решения, опираясь на вероятности рисков.

Возможности технологии:

Скрининг более 900 генетических заболеваний и хронических состояний: точность составляет 95 – 99% для моногенных расстройств.

Оценка рисков психического здоровья и неврологии: точность полигенных оценок колеблется от 60% до 80%.

Прогноз некоторых физических черт: например, рост и цвет глаз, с точностью 70 – 90% для моногенных характеристик.

Интуитивный интерфейс: родителям предлагается выбрать из 3 – 6 эмбрионов за 200 – 500 долларов за анализ.

Ограничения технологий:

Выбор когнитивных черт (IQ, личность): полигенные оценки обеспечивают лишь 10 – 20% точности.

Детальный выбор внешности: такие характеристики, как форма лица или цвет волос, сложно предсказать с точностью более чем 50%.

Мы предоставляем доступ к информации, которая ранее была недоступна". Платформа не обещает точных прогнозов, а лишь предлагает вероятности, подчеркивая, что "ДНК не определяет судьбу ребенка,

– отметил CEO Nucleus Киан Садеги.

Кризис рождаемости и роль ЭКО

Кризис рождаемости достиг рекордных уровней: по данным ООН, в 2024 году общий коэффициент рождаемости снизился до 2,2 ребенка на одну женщину. Хотя ЭКО становится все более популярным (сейчас 1 из 50 детей рождается благодаря этой технологии), процедура остается дорогой (от 15 до 25 тысяч долларов за цикл) и эмоционально изнурительной.

Более 80% генетических нарушений возникают без наследственной предрасположенности, и традиционные тесты часто оказываются недостаточными. Nucleus предлагает глубокий анализ, который становится доступным за считанные часы.

Nucleus строит "генетический стек", охватывающий процесс от зачатия до взросления, включая скрининг как родителей, так и детей. К 2030 году компания ожидает десяток кратный рост рынка ЭКО и интеграцию с редактированием генов (CRISPR), хотя нынешние законы не позволяют реализовать эти идеи.