Стало известно, какой украинский город первым запустит вакцинацию против COVID-19
Первым городом Украины, который начнет применять вакцины и препараты против коронавируса, станет Киев.
Начальник главного управления Держспоживслужбы Киева Олег Рубан заявил, что Киев всегда был лидером по заболеваемости коронавирусом и другими острыми респираторными инфекциями, сообщает Obozrevatel.
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Причина этому – большая миграция населения, большое количество людей из групп риска, проживающих в Киеве.
Поэтому Киев первый зашел в эпидемию и последним будет выходить,
– заявил он.
Отметим, что первым регионом в Украине, по которому ударила эпидемия COVID-19, стала Буковина. Сейчас худшая эпидемиологическая ситуация на Львовщине, а Киев находится на втором месте.
Учитывая научную сеть, Киев будет первым применять препараты и вакцины против коронавируса. Что касается киевской городской власти, то при официальной регистрации вакцины в тот же день пройдет закупка препарата для населения города,
– добавил Рубан.
Также Рубан сообщил, что сейчас в столице проводят массовое тестирование всех больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций. Но только у 10-15% подтверждают коронавирус.
Он отметил, что согласно прогнозам заболеваемость будет только расти. Начало максимальных показателей будет в октябре-ноябре.
По словам Рубана, ситуация стабилизируется тогда, когда горожане начнут соблюдать все рекомендации – пользоваться медицинскими масками, антисептиками и соблюдать социальную дистанцию.