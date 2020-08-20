Первым городом Украины, который начнет применять вакцины и препараты против коронавируса, станет Киев.

Начальник главного управления Держспоживслужбы Киева Олег Рубан заявил, что Киев всегда был лидером по заболеваемости коронавирусом и другими острыми респираторными инфекциями, сообщает Obozrevatel.

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Причина этому – большая миграция населения, большое количество людей из групп риска, проживающих в Киеве.

Поэтому Киев первый зашел в эпидемию и последним будет выходить,

– заявил он.

Отметим, что первым регионом в Украине, по которому ударила эпидемия COVID-19, стала Буковина. Сейчас худшая эпидемиологическая ситуация на Львовщине, а Киев находится на втором месте.

Учитывая научную сеть, Киев будет первым применять препараты и вакцины против коронавируса. Что касается киевской городской власти, то при официальной регистрации вакцины в тот же день пройдет закупка препарата для населения города,

– добавил Рубан.

Также Рубан сообщил, что сейчас в столице проводят массовое тестирование всех больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций. Но только у 10-15% подтверждают коронавирус.

Он отметил, что согласно прогнозам заболеваемость будет только расти. Начало максимальных показателей будет в октябре-ноябре.

По словам Рубана, ситуация стабилизируется тогда, когда горожане начнут соблюдать все рекомендации – пользоваться медицинскими масками, антисептиками и соблюдать социальную дистанцию.