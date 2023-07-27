Что делать, если очень сильно переели: 3 действия, которые спасут ваш желудок

Чувства распирания в желудке, тяжести и перенасыщения – довольно неприятны и могут значительно ухудшать не только самочувствие, но психологическое состояние. Более того, это может быть очень несвоевременно и влиять на качество жизни.

Конечно, можно просто подождать несколько часов и неприятные ощущения пройдут. А можно действовать уже здесь и сейчас. Улучшить состояние помогут простые, но действенные советы.

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Выпейте чаю

Несмотря на ощущение, что вы вот-вот лопнете, попробуйте выпить чаю. Особенно если это чай из корня цикория и без кофеина, это поможет пищеварению и быстро успокоит желудок. Если вам не нравится такой напиток, можете заменить его чаем из ромашки — он имеет схожий эффект.

Перечная мята

Ее запах не только помогает нейтрализовать пары на кухне и убрать неприятные запахи, которые появляются при приготовлении пищи. Она также оказывает расслабляющее действие, помогает пищеварению, лишает ощущения тошноты, которое может появиться после переедания.

Прогулка

Если переели, лучшим решением будет обычная прогулка. Не нужно спешить, идти ли бегать на стадион, даже малейшая активность будет эффективной, чтобы избавиться от неприятного ощущения тяжести вследствие переедания. Короткая прогулка после обеда или ужина поможет пищеварению. Также такая прогулка представляет собой отличную профилактику изжоги, если у вас часто возникает эта проблема.