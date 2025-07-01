Назвали диету, которая улучшает здоровье печени: новые научные данные

Средиземноморская диета уже давно известна своими полезными свойствами – ее связывают с долголетием, крепким сердцем и снижением риска онкологических заболеваний. Теперь, благодаря свежему исследованию, к ее преимуществам добавилось еще одно: профилактика жировой болезни печени.

Неалкогольная жировая болезнь печени, или стеатоз, сегодня наблюдается примерно у каждого третьего человека на планете, пишет 24 Канал со ссылкой на Nutrients.

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При этом заболевании в клетках печени накапливается избыток жира, что со временем может привести к воспалениям, фиброзу, развитию диабета второго типа, ожирению и даже раку.

Средиземноморская диета положительно влияет на печень

Ученые из Университета Ровира-и-Виргили (Испания) провели масштабный анализ: они рассмотрели данные 13 клинических исследований, в которых участвовали 926 пациентов с диагностированным стеатозом печени.

Результаты оказались многообещающими: переход на средиземноморский рацион заметно снижал выраженность симптомов болезни. Кроме этого, положительный эффект наблюдался также в условиях интервального голодания.

Такое питание способствовало снижению веса, нормализации уровня сахара в крови и уменьшению воспалительных процессов – все это положительно влияет на состояние печени,

– отмечают авторы публикации.

В чем секрет средиземноморской диеты? Ее основа – свежие овощи и фрукты, цельнозерновые продукты, орехи, оливковое масло, рыба и птица. В то же время минимизируются потребление сахара, красного мяса и любых ультраобработанных продуктов.

Эксперты советуют делать акцент именно на таком рационе, чтобы не только поддерживать здоровье печени, но и улучшать состояние организма в целом.