В течение многих лет ученые пытались понять, как именно физические упражнения влияют на сон. Немало исследований демонстрируют, что люди, которые активно двигаются, обычно имеют лучшее качество сна по сравнению с теми, кто ведет пассивный образ жизни, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

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Некоторые работы указывали на пользу утренних тренировок для сна, тогда как вечерние занятия спортом не всегда давали такой эффект. Однако многочисленные опыты доказывали, что любая физическая активность способна помочь заснуть раньше, независимо от времени суток.

Новое исследование влияния спорта на сон

Стоит отметить, что большинство предыдущих исследований имели ограниченную выборку – часто менее 20 участников – и основывались на их воспоминаниях о тренировках и режиме отдыха.

В новом исследовании ученые собрали подробные данные о продолжительности и интенсивности физических нагрузок, а также качество сна, анализируя показатели сердечного ритма более 15 тысяч мужчин и женщин. Все эти данные сравнивались с данными сна каждого участника.

Спорт может негативно влиять на сон

Выяснилось, что занятия спортом за четыре часа до сна четыре часа могут вызвать трудности с засыпанием и сократить сон почти на три четверти часа. Особенно это касается длительных или интенсивных тренировок, хотя даже умеренная активность поздно вечером влияла на качество сна.

Если люди бежали полумарафон или участвовали в напряженной футбольной игре за несколько часов до отдыха, им нужно было в среднем дополнительных 36 минут, чтобы уснуть. А если тренировки происходили за час – два до времени отхода ко сну, процесс засыпания затягивался еще примерно на 80 минут.

Исследователи также отметили, что после насыщенных вечерних занятий участники спали меньше, а качество их отдыха снижалось: они чаще просыпались и крутились в постели. Одной из причин этого учёные называют повышенное физиологическое состояние возбуждения – даже через несколько часов после тренировки трекеры фиксировали повышенный пульс.

Это не повод отказываться от спорта

По словам руководителя исследования, Джоша Леота из Университета Монаша (Австралия), после вечерних тренировок стоит попробовать медитацию, легкую йогу или другие методы расслабления, чтобы помочь организму успокоиться. Однако лучше вообще отказаться от интенсивных занятий незадолго до сна.

"Мы ни в коем случае не рекомендуем полностью отказываться от физических упражнений. Для большинства людей активный образ жизни гораздо полезнее, чем отсутствие спорта. Однако желательно завершать тренировки раньше или выбирать более легкие физические нагрузки вечером", – подытожил ученый.