Спирулина – это популярная пищевая добавка, которую изготавливают из сине-зеленых водорослей Arthrospira platensis. Их выращивают в больших водоемах или специальных прудах по всему миру.

Спирулину часто называют средством, укрепляющим иммунитет, снижает уровень сахара и холестерина в крови, уменьшает воспаление и даже помогает в профилактике онкологии. Давайте разберемся, что действительно из этого подтверждено исследованиями, пишет 24 Канал со ссылкой на Cleveland Clinic.

Состав спирулины

Этот суперфуд поражает своим составом:

До 65% белка – это больше, чем в большинстве растительных продуктов, хотя немного меньше, чем в мясе;

Природный комплекс витаминов группы B (B1, B2, B4, B5, B6, B9), витамин Е и неактивная для человека форма B12;

Бета-каротин, из которого в организме образуется витамин А;

Зеаксантин;

Аминокислоты;

Гамма-линоленовая кислота;

Микроэлементы: марганец, селен, цинк, железо, медь;

Макроэлементы: кальций, калий, магний, йод, фосфор, натрий;

Пигменты – каротиноиды, фикоцианин, хлорофилл.

Рекомендуется принимать спирулину в безопасных дозах до 19 г в сутки (курсами до двух месяцев). Если доза составляет до 10 г – допустимый прием до полугода.

Какие полезные свойства приписывают спирулине?

Антиоксидантный эффект

Анализ научных работ с участием более 400 человек показал, что спирулина повышает антиоксидантную защиту организма. Наилучший эффект наблюдался при приеме 5 – 8 г в сутки.

Однако из-за малого количества исследований делать окончательные выводы пока рано. Кстати, антиоксиданты можно получить и из овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов.

Влияние на артериальное давление

В нескольких исследованиях спирулину принимали ежедневно по 1 – 8 г в течение 2 – 12 недель. Результат: умеренное снижение как "верхнего" (систолического), так и "нижнего" (диастолического) давления, особенно у людей с изначально повышенным давлением.

Впрочем, спирулина еще не входит ни в какие международные рекомендации по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Уровень сахара и холестерина

Исследования показывают: спирулина может уменьшить уровень сахара в крови и "плохого" холестерина (липопротеинов низкой плотности и триглицеридов), а "хорошего" холестерина – повысить. Но пока что это лишь предварительные данные – большинство исследований проводили на группах до 600 участников.

Помогает ли спирулина похудеть?

Пять независимых исследований показали: у людей с ожирением вес уменьшался на 2 кг, а с избыточным весом – на 1 кг при добавлении спирулины в ежедневный рацион. Однако доказательств пока мало – вопрос влияния спирулины на массу тела до сих пор изучается.

Возможный вред и противопоказания спурулины

Хотя спирулина считается относительно безопасной, у нее есть и потенциальные побочные эффекты:

аллергия, в редких случаях – анафилактический шок;

тошнота, рвота, диарея диарея;

головная боль;

нарушение сна;

мышечная боль;

повышенное потоотделение.

Не рекомендуется спирулина маленьким детям из-за риска загрязнения токсинами (водоросли выращивают в открытых водоемах) и беременным или кормящим мамам,, без консультации врача. Людям с аутоиммунными болезнями принимать спирулину нежелательно – она может усилить симптомы.

Взаимодействие с лекарственными средствами

Если вы принимаете сахароснижающие препараты, дополнительная спирулина может привести к чрезмерному снижению уровня глюкозы. Водоросль влияет на работу иммунитета, а следовательно – может помешать действиям иммуносупрессантов (например, после трансплантации органов). Одновременный прием с антикоагулянтами повышает риск кровотечений. Возможно влияние на усвоение препаратов железа.

Спирулина – богата белками, витаминами, микро и макроэлементами, но ее эффективность и безопасность еще изучаются. На сегодня недостаточно доказательств, чтобы официально рекомендовать эту добавку для профилактики хронических болезней или похудения.