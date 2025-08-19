Что такое спирулина и действительно ли она настолько полезна
- Спирулина является популярной пищевой добавкой, изготовленной из сине-зеленых водорослей, содержащей высокое содержание белков, витаминов и микроэлементов.
- Хотя спирулину приписывают множество полезных свойств, включая антиоксидантный эффект и снижение артериального давления, научных доказательств ее эффективности и безопасности пока недостаточно.
- Возможные побочные эффекты спирулины включают аллергию, тошноту и головную боль; не рекомендуется для маленьких детей, беременных и людей с аутоиммунными болезнями без консультации врача.
- Пока недостаточно доказательств для официальной рекомендации спирулины в профилактике хронических болезней или для похудения.
Спирулина – это популярная пищевая добавка, которую изготавливают из сине-зеленых водорослей Arthrospira platensis. Их выращивают в больших водоемах или специальных прудах по всему миру.
Спирулину часто называют средством, укрепляющим иммунитет, снижает уровень сахара и холестерина в крови, уменьшает воспаление и даже помогает в профилактике онкологии. Давайте разберемся, что действительно из этого подтверждено исследованиями, пишет 24 Канал со ссылкой на Cleveland Clinic.
Также на тему Дефицит белка: 7 неожиданных сигналов организма, что следует изменить рацион
Состав спирулины
Этот суперфуд поражает своим составом:
- До 65% белка – это больше, чем в большинстве растительных продуктов, хотя немного меньше, чем в мясе;
- Природный комплекс витаминов группы B (B1, B2, B4, B5, B6, B9), витамин Е и неактивная для человека форма B12;
- Бета-каротин, из которого в организме образуется витамин А;
- Зеаксантин;
- Аминокислоты;
- Гамма-линоленовая кислота;
- Микроэлементы: марганец, селен, цинк, железо, медь;
- Макроэлементы: кальций, калий, магний, йод, фосфор, натрий;
- Пигменты – каротиноиды, фикоцианин, хлорофилл.
Рекомендуется принимать спирулину в безопасных дозах до 19 г в сутки (курсами до двух месяцев). Если доза составляет до 10 г – допустимый прием до полугода.
Какие полезные свойства приписывают спирулине?
Антиоксидантный эффект
Анализ научных работ с участием более 400 человек показал, что спирулина повышает антиоксидантную защиту организма. Наилучший эффект наблюдался при приеме 5 – 8 г в сутки.
Однако из-за малого количества исследований делать окончательные выводы пока рано. Кстати, антиоксиданты можно получить и из овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов.
Влияние на артериальное давление
В нескольких исследованиях спирулину принимали ежедневно по 1 – 8 г в течение 2 – 12 недель. Результат: умеренное снижение как "верхнего" (систолического), так и "нижнего" (диастолического) давления, особенно у людей с изначально повышенным давлением.
Впрочем, спирулина еще не входит ни в какие международные рекомендации по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.
Уровень сахара и холестерина
Исследования показывают: спирулина может уменьшить уровень сахара в крови и "плохого" холестерина (липопротеинов низкой плотности и триглицеридов), а "хорошего" холестерина – повысить. Но пока что это лишь предварительные данные – большинство исследований проводили на группах до 600 участников.
Помогает ли спирулина похудеть?
Пять независимых исследований показали: у людей с ожирением вес уменьшался на 2 кг, а с избыточным весом – на 1 кг при добавлении спирулины в ежедневный рацион. Однако доказательств пока мало – вопрос влияния спирулины на массу тела до сих пор изучается.
Возможный вред и противопоказания спурулины
Хотя спирулина считается относительно безопасной, у нее есть и потенциальные побочные эффекты:
- аллергия, в редких случаях – анафилактический шок;
- тошнота, рвота, диарея диарея;
- головная боль;
- нарушение сна;
- мышечная боль;
- повышенное потоотделение.
Не рекомендуется спирулина маленьким детям из-за риска загрязнения токсинами (водоросли выращивают в открытых водоемах) и беременным или кормящим мамам,, без консультации врача. Людям с аутоиммунными болезнями принимать спирулину нежелательно – она может усилить симптомы.
Взаимодействие с лекарственными средствами
- Если вы принимаете сахароснижающие препараты, дополнительная спирулина может привести к чрезмерному снижению уровня глюкозы.
- Водоросль влияет на работу иммунитета, а следовательно – может помешать действиям иммуносупрессантов (например, после трансплантации органов).
- Одновременный прием с антикоагулянтами повышает риск кровотечений.
- Возможно влияние на усвоение препаратов железа.
Спирулина – богата белками, витаминами, микро и макроэлементами, но ее эффективность и безопасность еще изучаются. На сегодня недостаточно доказательств, чтобы официально рекомендовать эту добавку для профилактики хронических болезней или похудения.
Важно! Этот материал носит исключительно информационный характер и не может являться основой для постановки диагноза или медицинских выводов. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в области медицины. Если Вас беспокоят проблемы со здоровьем, обязательно обратитесь к врачу.
Частые вопросы
Какие основные полезные свойства спирулины подтверждены исследованиями?
Спирулине приписывают антиоксидантный эффект, способность снижать артериальное давление, уровень сахара и "плохого" холестерина в крови. Однако исследований пока недостаточно для окончательных выводов, и большинство их проводили на малых группах участников.
Какие потенциальные побочные эффекты и противопоказания имеет спирулина?
Спирулина может вызвать аллергию, тошноту, рвоту, диарею, головную боль, нарушение сна, мышечную боль и повышенное потоотделение. Ее не рекомендуют маленьким детям, беременным и кормящим матерям без консультации врача, а также людям с аутоиммунными болезнями.
Как спирулина взаимодействует с лекарственными средствами?
Спирулина может усилить действие сахароснижающих препаратов, помешать действию иммуносупрессантов, повысить риск кровотечений при приеме с антикоагулянтами и повлиять на усвоение препаратов железа. Важно учитывать эти взаимодействия при употреблении спирулины.
Какие элементы входят в состав спирулины?
Спирулина содержит до 65% белка, комплекс витаминов группы B, витамин Е, бета-каротин, зеаксантин, аминокислоты, гамма-линоленовую кислоту, микроэлементы такие как марганец, селен, цинк, железо, медь, макроэлементы как кальций, калий, магний, йод, фосфор, натрий, а также пигменты каротиноиды, фикоцианин и хлорофилл.